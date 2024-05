Władimir Putin wykorzysta ewentualne zawieszenie broni do przygotowania kolejnych operacji wojennych w Ukrainie - przekazali eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną. Dodatkowo Kreml oczekuje, że zamrożony front wstrzyma wsparcie Zachodu dla Kijowa. W piątek media obiegła informacja, że prezydent Rosji Władimir Putin jest gotowy do negocjacji na temat rozejmu.

Kreml będzie nadal sygnalizował zainteresowanie negocjacjami w krytycznych momentach wojny, aby wpłynąć na decyzje Zachodu dotyczące wsparcia Ukrainy - przekazał Unian, powołując się na ustalenia ekspertów z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną.



Jednocześnie analitycy uważają, że retoryka Kremla i działania militarne Rosji pokazują, że Władimir Putin pozostaje niezainteresowany poważnymi negocjacjami i jakimkolwiek porozumieniem, które uniemożliwiłoby mu dążenie do zniszczenia niepodległego państwa ukraińskiego.

W związku z tym należy zauważyć, że rosyjskie źródła, które rozmawiały z zachodnimi mediami, przedstawiały sprzeczne opisy stanowiska Putina w negocjacjach. Podkreślali ustępstwa terytorialne w ramach proponowanego przez Putina zawieszenia broni, ale rzadko odnosili się do szerszych celów strategicznych wojny w Ukrainie - dodano.

Zawieszenie broni w Ukrainie? Analitycy: Putin je wykorzysta

ISW przypomina, że interwencja wojskowa Rosji na Krymie i w Donbasie w 2014 r. naruszyła liczne międzynarodowe zobowiązania Rosji, dotyczące poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, w tym uznanie przez Rosję Ukrainy za niepodległe państwo w 1991 r. oraz Memorandum Budapeszteńskie z 1994 r., w którym Rosja wyraźnie zobowiązała się nie naruszać suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Podkreślono, że nie ma podstaw aby sądzić, że Kreml będzie respektował nowe porozumienie, zobowiązujące Rosję do nienaruszania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Zaznacza, że zawieszenie broni umożliwiłoby Rosji odbudowę zdegradowanych sił i dalszą mobilizację swojej bazy obronnej oraz przemysłowej bez ograniczeń związanych z pilnymi potrzebami operacyjnymi na Ukrainie.

Jak uważają eksperci think tanku, Rosja mogłaby wykorzystać zawieszenie broni do przygotowania sił lepiej przystosowanych do przeprowadzenia kolejnej serii operacji ofensywnych. Kreml może oczekiwać, że zamrożony front sprawi, iż zachodnie wsparcie dla Ukrainy stanie się mniej pilne i ważne, co mogłoby umożliwić Rosji wyprzedzenie Ukrainy w przygotowaniach do kolejnych działań wojennych.

Wojna w Ukrainie. Media: Rosja gotowa do negocjacji

Władimir Putin jest gotowy zakończyć wojnę przy wynegocjowanym zawieszeniu broni uwzględniający obecną sytuację na froncie - przekazał w piątek Reuters. Agencja powołuje się na cztery oddzielne rosyjskie źródła. Jak twierdzą informatorzy, rosyjski przywódca będzie gotowy kontynuować wojnę, jeśli Kijów i Zachód nie odpowiedzą.





Jak dodano, rosyjski przywódca miał - wobec wąskiej grupy doradców - wyrazić swoją frustracje w związku z tym, jak postrzega wspierane przez Zachód próby utrudniania negocjacji pokojowych oraz samą decyzję Wołodymyra Zełenskiego o porzuceniu rozmów.

ZOBACZ: Źródła Reuters: Władimir Putin gotowy do zakończenia wojny

"Putin może walczyć tak długo, jak trzeba, ale jest też gotowy na zawieszenie broni - zamrożenie tej wojny" - przekazała osoba wysokiej rangi, która w przeszłości współpracowała z Władimirem Putinem i jest na bieżąco z rozmowami na najwyższym szczeblu Kremla.

Jak zaznacza Reuters, ze względu na wrażliwość sprawy, osoba ta udzieliła komentarza pod warunkiem pełnej anonimowości. Agencja rozmawiała łącznie z pięcioma osobami, które pracują lub pracowały z prezydentem Rosji na wysokich stanowiskach rosyjskiej polityce lub świecie biznesu. Piąte źródło nie skomentowało informacji o "zamrożeniu" wojny na etapie obecnych linii frontu.