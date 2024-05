Od 4 grudnia 2020 roku obowiązują przepisy, które umożliwiają legalną jazdę bez posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. W rezultacie kierowcy coraz rzadziej sprawdzają swoje dokumenty, co może prowadzić do sytuacji, w której przegapią fakt utraty ważności tego dokumentu.

Polskie prawo jazdy przeszło przez lata wiele zmian. Te dotyczyły wzoru graficznego i zakresu danych zawartych na dokumencie. Od 2013 roku nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Ponadto dokumenty wydawane od 4 marca 2019 roku nie zawierają już informacji o miejscu zamieszkania. Ułatwia to życie kierowcom, ponieważ przy zmianie adresu nie muszą już ponosić kosztów związanych z wymianą dokumentu.

Bezterminowe prawa jazdy do wymiany

Od 19 stycznia 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Maksymalny okres ważności takiego dokumentu wynosi obecnie 15 lat. Osoby, które uzyskały uprawnienia przed tą datą i posiadają dokumenty bez określonej daty ważności, również muszą udać się do urzędów w celu ich wymiany.



Mimo braku daty ważności na starych dokumentach te również podlegają wymianie. Zgodnie z rozdziałem 19. ustawy o kierujących pojazdami, dokumenty wydane do dnia 18 stycznia 2023 roku muszą być wymienione na nowe prawa jazdy zgodnie z nowym wzorem, określonym w przepisach wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy.

W ustawie określono, że wymiana praw jazdy jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uprzednim uiszczeniu opłaty za wymianę dokumentu oraz opłaty ewidencyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 1. Ustawa precyzuje również, że prawa jazdy wydane do 18 stycznia 2013 roku będą podlegały wymianie w okresie od 19 stycznia 2028 do 18 stycznia 2033 roku. Szczegółowe terminy wymiany zostaną określone przez ministra do spraw transportu.

Kto musi wymienić prawo jazdy?

W tym roku obowiązek wymiany dokumentów dotyczy kierowców, którzy uzyskali czasowe prawo jazdy na 3, 5 lub 10 lat i obecnie muszą odnowić swoje dokumenty. Procedura wymiany obejmuje wypełnienie wniosku o nowe prawo jazdy, okazanie dowodu osobistego, oddanie starego prawa jazdy i dołączenie zdjęcia o wymiarach 35 na 45 mm.

Jeżeli wymiana jest związana ze stanem zdrowia, wymagane jest również dołączenie wyników badań lekarskich. Dokumenty można złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Koszt wymiany wynosi 100,50 zł, w tym 50 groszy opłaty ewidencyjnej. Mogą pojawić się również dodatkowe koszty, jeśli potrzebne jest badanie lekarskie, na przykład z powodu wady wzroku, które kosztuje około 200 zł.

Gdzie i jak sprawdzić datę ważności prawa jazdy?

Datę ważności dokumentu można łatwo sprawdzić, patrząc do rubryki nr 12 na tylnej stronie dokumentu. Warto to zrobić, ponieważ zgodnie z przepisami, kierujący pojazdem z prawem jazdy, które straciło ważność, są traktowani w przypadku kontroli drogowej jak osoby prowadzące bez uprawnień.

W takiej sytuacji można otrzymać mandat nawet do kwoty 5 tys. zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa trafia do sądu, gdzie maksymalna kara może wynieść aż 30 tys. zł. Dodatkowo istnieje możliwość nałożenia przez sędziego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

