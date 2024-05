Wraz z poprawą pogody ruszył sezon na hulajnogi elektryczne. Służby alarmują o kolejnych poważnych wypadkach z ich udziałem. Do takiego doszło niedawno w Łęcznej, gdzie 13-latek wjechał w 59-latkę, która trafiła do szpitala. Ratownik medyczny podkreśla, że podobne zdarzenia to już nie pojedyncze incydenty i wymienia cały katalog poważnych urazów do jakich jest wzywany.