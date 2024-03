Masz prawo jazdy kategorii B? Idzie spora zmiana

W Polsce posiadacze prawa jazdy kategorii B mają możliwość kierowania wieloma różnymi pojazdami. Kategoria B tradycyjnie uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, a także pojazdów z przyczepą lekką o DMC do 750 kg i motocykli o pojemności do 125 cm³ i mocy do 11 kW. Idą jednak zmiany, które ucieszą wiele osób!