- Stan zdrowia jest słaby, jest naprawdę zły. Pan minister powinien być w szpitalu, a wiemy, w jakich okolicznościach musiał wrócić do Polski i jego stan zdrowia się pogorszył - powiedział zapytany przez Bogdana Rymanowskiego o obecne samopoczucie Zbigniewa Ziobry Patryk Jaki.

Zbigniew Ziobro walczy z nowotworem

Zbigniew Ziobro wyłączył się z życia politycznego na początku grudnia. Wkrótce później ujawniono, że zmaga się ze złośliwym nowotworem przełyku, który objął przerzutami również inne organy.

Zbigniew Ziobro informował, że przeszedł ośmiogodzinną operację w Brukseli, podczas której usunięto mu "większość przełyku i część żołądka". W rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, że słowa, jakie usłyszał od lekarzy nie napawają optymizmem. - Nie dają mi dużych szans, ale walczę. Chcę żyć dla dzieci - tłumaczył.

Akcja ABW w domu Zbigniewa Ziobry wpłynęła na pogorszenie stanu zdrowia?

W marcu doszło do przeszukania domu Zbigniewa Ziobry, przeprowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dotyczyło ono śledztwa w związku z ujawnieniem nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Były minister powrócił wówczas do Polski z zagranicznego leczenia, by bronić swoich racji.

Jak przekonywał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Patryk Jaki, nie należy wykluczać, że stres związany z akcją służb znacząco przyczynił się do pogorszenia kondycji zdrowotnej Zbigniewa Ziobry.

- Po ciężkiej operacji, która trwa osiem godzin, człowiek powinien leżeć w szpitalu, pod opieką lekarzy, a nie wracać do Polski - stwierdził europoseł Suwerennej Polski.

Patryk Jaki poinformował też, że w czwartek Zbigniew Ziobro przeszedł kolejną operację.

Były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości uderza w Zbigniewa Ziobrę

O Zbigniewie Ziobro w ostatnich dniach zrobiło się głośno za sprawą zeznań byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasza Mraza.

Pełniący tę funkcję za czasów piastowania urzędu ministra sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, przedstawił informacje o nierzetelnie przeprowadzanych konkursach, ukrywaniu nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem środków, czy wspieranie mediów przychylnych rządowi Zjednoczonej Prawicy.

Tomasz Mraz obarczył główną odpowiedzialnością za działania Funduszu Zbigniewa Ziobrę. - Minister Zbigniew Ziobro, mimo tego, co powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że nie podejmował żadnych decyzji i nie miał nic wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości, był tak naprawdę głównym decydentem - stwierdził.

Przewodniczący komisji badającej nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości Roman Giertych orzekł w "Kropce nad i", że choroba byłego prokuratora generalnego nie może wpłynąć na opieszałość w pociągnięciu go do odpowiedzialności. - Ja nie dyskredytuję choroby pana Zbigniewa Ziobry i życzę mu zdrowia. Natomiast niech nas nikt nie szantażuje tą chorobą (...) Bo zdaje się Zbigniew Ziobro, sądząc po ostatnich wystąpieniach, w postępowaniu w tym charakterze mógłby uczestniczyć. Ja się nie dam szantażować - powiedział.