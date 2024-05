"Polski Balaton" zachwyca widokami. Turkusowa i malownicza plaża

Balaton to akwen znajdujący się w centrum Trzebini w województwie małopolskim. Kąpielisko stało się jednym z ulubionych miejsc wypoczynkowych mieszkańców. Turkusowa, krystaliczna woda i malownicza plaża tworzą atmosferę przypominającą słynny akwen znajdujący się na Węgrzech - stąd zresztą jego potoczna nazwa. Szukając pomysłu na słoneczny, ciepły weekend, warto odwiedzić polski Balaton w Trzebini.

"Polski Balaton" - raj dla wczasowiczów

Akwen powstał w nieczynnym od lat 60. XX wieku kamieniołomie, położonym 700 metrów od centrum Trzebini. Pierwotnie znajdowało się tu wzgórze o wysokości 346 m n.p.m., zbudowane z jurajskich wapieni. W wyniku naturalnych procesów w części dawnego wyrobiska wyrósł las.

Lustro wody zajmuje powierzchnię około 3 ha i ma głębokość 9,5 m. Akwen jest zasilany podziemnymi źródłami, a turkusowy kolor to efekt kalcytów uwalnianych z wapiennych skał stanowiących podłoże zbiornika.

W 2018 roku miejsce przeszło metamorfozę, kiedy gmina Trzebinia przekształciła je w nowoczesne kąpielisko z podwieszanymi basenami, pomostami z zejściami do wody oraz piaszczystą plażą z drewnianymi leżakami w południowej części.



Na terenie "polskiego Balatonu" działa również park linowy z trasami dostosowanymi do osób w różnym wieku oraz zjazd tyrolski, który poprowadzono nad akwenem, z linami o długości 470 m, umożliwiającymi jednoczesny zjazd dwóch osób.

Idealne miejsce na wypoczynek i relaks

Nad Balatonem można połączyć relaks z aktywnym wypoczynkiem. Istnieje możliwość pływania, nurkowania i wędkowania. Na stromych skałkach swoich sił mogą spróbować wspinacze. Latem polski Balaton służy jako miejskie kąpielisko, wykorzystywane przez Polski Związek Wędkarski – Koło w Trzebini i Klub Płetwonurków.

Przejrzysta woda zachęca do nurkowania, a na dnie akwenu znajdują się zatopione wraki jachtów, tory kolejowe i wagonik górniczy. Turyści mogą korzystać z licznych miejsc do piknikowania, boisk sportowych i wypożyczalni rowerów wodnych. Wokół jeziora powstały trasy spacerowe, a przy kąpielisku działa punkt gastronomiczny.



Co ciekawe… nie jest to jedyny "Balaton" w naszym kraju! A żeby było jeszcze ciekawiej, ten drugi znajduje się nieopodal opisywanej atrakcji w Trzebini: zaledwie 70 km na zachód w linii prostej, półtorej godziny jazdy samochodem, w Wodzisławiu Śląskim. Co warto o nim wiedzieć?

Balaton w Wodzisławiu Śląskim – (równie) ciekawe miejsce na wypoczynek?

Ośrodek rekreacyjny Balaton w Wodzisławiu Śląskim to popularne miejsce letniego wypoczynku wśród mieszkańców. Kompleks zlokalizowany jest na obrzeżach miasta. Główną atrakcją jest staw o powierzchni około 4 hektarów i długości linii brzegowej wynoszącej niecałe 1400 metrów. W północnej części akwenu znajduje się piaszczysta plaża oraz drewniane molo. W sezonie letnim nad bezpieczeństwem kąpiących czuwają ratownicy.

Atrakcje nie tylko dla plażowiczów

Oprócz kąpieliska, na terenie ośrodka znajduje się wiele innych atrakcji. Amatorzy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego – rowerków wodnych i kajaków. Dla dzieci przygotowano niewielki plac zabaw znajdujący się nieopodal jednej ze ścieżek rowerowych. Na terenie wodzisławskiego Balatonu ulokowano również strefę do ćwiczeń oraz sporo ścieżek spacerowych.

Sezon na Balatonie rozpoczyna się zazwyczaj w połowie czerwca. W trakcie wakacji organizowane są tu różnorodne imprezy i wydarzenia, takie jak zawody sportowe, festyny czy niewielkie, regionalne eventy. W ostatnich latach ośrodek przeszedł gruntowną modernizację dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zmiany objęły m.in. budowę nowego mola, przebieralni, pryszniców oraz infrastruktury gastronomicznej. Choć większość odwiedzających chwali efekty przebudowy, niektórzy z sentymentem wspominają nieco starą, nieco "dziką" atmosferę sprzed renowacji.

