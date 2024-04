Na upragniony letni urlop czekają wszyscy - szczególnie najmłodsi. Ci starsi z kolei zastanawiają się, jak interesująco spędzić czas i nie zrujnować domowego budżetu. Okazuje się, że jest na to sposób. Dowiedz się, gdzie pojechać na wakacje z dziećmi.

Może nad Polskie morze?

O polskim morzu narosło wiele mitów. Jednym z nich jest oczywiście drożyzna. I chociaż faktycznie ceny w nadbałtyckich kurortach mogą czasem przyprawić o szybsze bicie serca, istnieją miejscowości, w których można miło i tanio spędzić czas. Przykładem jest Międzywodzie.

Położone nieco na uboczu, w otulinie Wolińskiego Parku Narodowego, kusi piękną, czystą plażą oraz unikalną przyrodą. Niezapomniane chwile przeżyją tu szczególnie mali ornitolodzy, którzy przy odrobinie szczęścia wytropią swoim sokolim okiem sokoła wędrownego, kanię rudą, a nawet bielika. Dodajmy, że w okolicach Międzywodzia Bałtyk jest najcieplejszy, a przybrzeżne płycizny stwarzają fantastyczne warunki do zabawy dla milusińskich.

Gdzie na wakacje z dziećmi? W góry

Nie przekonuje cię morze, więc nadal zastanawiasz się gdzie na wakacje z dziećmi? Może zatem udać się w przeciwnym kierunku i odwiedzić góry? Co powiesz na Karkonosze i Szklarską Porębę? Tutaj łagodne stoki i wzniesienia pokonają nawet maluchy.

Polecamy też trasę na Śnieżne Kotły. Podpowiadamy, że jej bardziej eksponowane odcinki można sobie skrócić, podjeżdżając kolejką linową na Szrenicę, co oczywiście będzie dodatkową atrakcją. W okolicach miasteczka czekają też inne interesujące miejsca, m.in. Dinopark, park linowy czy stała wystawa klocków LEGO.

Odkryj z dziećmi uroki Mazur

Było morze i góry, czas więc na Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. To ciekawa i tania alternatywa dla rodzin, które nie lubią tłumów i cenią sobie spokój. Na Mazurach czekają nie tylko malownicze, spokojne jeziora, w których oczywiście woda jest cieplejsza niż w morzu, ale liczne trasy piesze i rowerowe, idealne na rodzinne wędrówki.

Przy okazji warto odwiedzić jedno z mazurskich minizoo albo udać się na wyprawę do miasteczka Mrongoville, w którym można poczuć iście westernowy klimat. Ciekawą opcją jest również Muzeum Indian w Spytkowie.

Agroturystyka – wymarzone miejsce dla rodzin z dziećmi

Całą rodziną najchętniej udalibyście się na łono natury, z dala od miejskiego zgiełku? Pojawia się więc pytanie, gdzie jechać na wakacje z dziećmi, aby wcielić plan w życie. Agroturystyka to jest to. Maleńką odludną wioskę znajdziesz w niemal każdej części kraju. Dodatkowy plus: możesz wybrać miejsce, gdzie dojedziesz szybko, łatwo i tanio. Dzieci będą z pewnością zachwycone zwierzętami gospodarskimi, a dorośli będą mieć okazję rozsmakować się w wiejskich pysznościach.

Wakacje z dzieckiem za granicą?

A może w tym roku masz ochotę pójść o krok dalej i zabrać rodzinę za granicę? Kiedy wszyscy celują w Chorwację, Turcję i Egipt, ty wybierz Bułgarię. Ciepłe wody Morza Czarnego i szerokie plaże Złotych Piasków to nie jedyne korzyści. Bułgaria jest stosunkowo niedrogim krajem, co obniża koszt wakacji. Dodatkowo wiele hoteli i kurortów oferuje specjalne pakiety rodzinne. Jeśli dodać do tego mnóstwo aquaparków i zajęcia dla dzieci z animatorem, można mówić o pełni szczęścia.

