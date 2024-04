Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną i długoterminową prognozę temperatury i opadów. Model został opracowany przez Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych i przewiduje pogodę w okresie od maja do sierpnia 2024 roku.

IMGW wyjaśnia, że średnią miesięczną temperaturę powietrza lub miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Następnie średnie wartości sortuje się od najniższej do najwyższej, a dalej 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę lub sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy".

Długoterminowa prognoza pogody. Jakie temperatury będą w lato?

Zgodnie z analizą w maju pogoda raczej nie powinna zaskoczyć. Prognozowane średnie temperatury mają być zbliżone do tych w poprzednich latach. Oznacza to, że będą się wahać od 10 do ok. 15 stopni. Sytuacja będzie wyglądać podobnie pod kątem sumy opadów atmosferycznych. Ta może przekroczyć 90 mm tylko w Rzeszowie, a 100 mm jedynie w Zakopanem.

IMGW

W czerwcu z kolei możemy się spodziewać sporego ciepła. Biorąc pod uwagę analizę średniej temperatury z całego miesiąca w latach 1991-2020, w 2024 roku czerwiec pod kątem średniej temperatury będzie "powyżej normy". W praktyce oznacza to, że słupki rtęci w czerwcu będą wskazywać na wyższe temperatury niż te notowane w poprzednich latach.

W przypadku opadów nie należy spodziewać się anomalii. Podobnie jak w maju 100 mm może zostać przekroczone jedynie w Zakopanem a średnia suma opadów w tym mieście może dojść do ok. 200 mm.

IMGW

Jaka będzie pogoda w wakacje?

Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego, jednak jeśli analizy IMGW się potwierdzą to czeka nas naprawdę upalne lato.

W lipcu średnie temperatury powietrza także będą "powyżej normy", także początek wakacji może okazać się upalny. Najcieplejszymi regionami mają być Warszawa, Opole i Wrocław, tam średnia miesięczna temperatura przekroczy 20 stopni. Z kolei najchłodniej ma być w Zakopanem i Koszalinie. W przypadku opadów w lipcu także powinno być bez zaskoczeń. Prognoza IMGW przewiduje, że ich suma będzie odpowiadać normie względem analiz z poprzednich lat.

IMGW

Z kolei sierpień może być nieco chłodniejszy niż lipiec. Zgodnie z analizą IMGW w drugim miesiącu wakacji średnia temperatura powietrza nigdzie nie przekroczy 20 stopni. Jednak mimo to wciąż będzie cieplej niż w poprzednich latach. Na północy Polski średnia wartość słupków rtęci będzie się wahać w granicach 17 - 18 stopni.

Na południu będzie nieco cieplej. Przykładowo w Katowicach, Rzeszowie czy Krakowie średnia temperatura w sierpniu zbliży się do 19 stopni. Prognozowane opady atmosferyczne mają być w normie przyjętej przez instytut.

IMGW