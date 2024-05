Omijaj ten program w pralce. Rachunki za prąd znacznie zmaleją

Pralka to jedno z najmocniej eksploatowanych urządzeń w domu. Dodatkowo jest bardzo łatwe w obsłudze, co sprawia, że wiele osób niemal odruchowo ustawia określony program. Tymczasem okazuje się, że robiąc to w pełni świadomie, można oszczędzić niemałe pieniądze. A przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska.

Kluczową kwestią jest w tym przypadku zmniejszenie rachunków za prąd. Aby obliczyć zużycie energii elektrycznej na jedno pranie, warto przyjrzeć się mocy pralki. W domach najczęściej używa się urządzeń o mocy 650 W.

Przyjmując, że zwykłe pranie trwa około jednej godziny, można obliczyć, że zużycie prądu wynosi ok. 0,65 kWh. Warto jednak podkreślić, że poszczególne sprzęty różnią się między sobą, dlatego bezpiecznie będzie przyjąć, że na jedno pranie potrzeba od 0,65 do 1 kWh energii elektrycznej.

Jak obniżyć zużycie prądu podczas prania w pralce?

Istnieją jednak sposoby na to, aby obniżyć zużycie prądu podczas prania. Poza korzystaniem z taryf nocnych i inwestycją w urządzenia o odpowiedniej klasie energetycznej niebagatelne znaczenie ma wybór programu prania. Badania pokazują, że Polacy w tej kwestii popełniają błąd, który może kosztować nawet kilkaset złotych w ciągu roku. Na czym polega?

ZOBACZ: Skąd się biorą szumy uszne i jak je leczyć?

Na praniu ubrań w temperaturze 40 stopni Celsjusza. To najchętniej wybierany program. Dlaczego? Ponieważ woda wówczas jest odpowiednio ciepła, ale nie gorąca, przez co nie niszczy delikatnych ubrań. Tymczasem okazuje się, że taki sam rezultat można uzyskać, piorąc odzież w temperaturze o 10 stopni niższej. Co więcej, aby podgrzać wodę do 40 stopni, pralka zużywa dwa razy więcej prądu niż w przypadku temperatury 30 stopni Celsjusza. Ta niewielka różnica, może więc okazać się naprawdę duża, kiedy spojrzy się na nią przez pryzmat domowych finansów.

Tego programu najlepiej unikać. Zużywa mnóstwo wody i niszczy ubrania

Na tym jednak nie koniec, ponieważ w parze z wydatkami za prąd idą rachunki za wodę. Co w tej kwestii mówią dane? Najgorszym programem jest ten do tkanin delikatnych. Powoduje najwyższy pobór wody, co oczywiście przekłada się na wysokość rachunków. Na tym jednak nie koniec jego wad.

Program do tkanin delikatnych powoduje też uwalnianie około 1,4 miliona mikrowłókien, czyli około 600 tysięcy więcej niż program do bawełny.

ZOBACZ: Za te rzeczy w piwnicy grozi naprawdę wysoki mandat. Oto cała lista

W praktyce powoduje to szkody dla środowiska, ponieważ mikrowłókna z tkanin syntetycznych: poliestrowych, nylonowych czy akrylowych przedostają się do wód w postaci mikroplastiku. Dodatkowo sprawia, że ubrania po prostu szybciej się niszczą, co również nie oznacza oszczędności dla domowego budżetu, a wręcz przeciwnie - kolejne wydatki.

Jakie nawyki pozwolą zaoszczędzić pieniądze na praniu?

Oszczędne pranie to przede wszystkim wypracowanie odpowiednich przyzwyczajeń. Poza zmniejszeniem temperatury prania z 40 do 30 stopni Celsjusza i rezygnacji z programu do tkanin delikatnych warto wdrożyć w życie jeszcze kilka innych nawyków. Przede wszystkim starać się uruchamiać pralkę wtedy, kiedy zgromadzi się odpowiednia ilość tekstyliów. Pranie dwóch koszulek zdecydowanie nie sprzyja oszczędzaniu.

Ważne jest zapobieganie przeładowaniu bębna. Efektywność prania wówczas spada, a samo urządzenie pobiera więcej energii. Należy także dbać o cykliczne odkamienianie pralki. Osad gromadzący się na grzałce utrudnia podgrzewanie wody i dodatkowo może stać się przyczyną usterki urządzenia. Zaleca się ponadto rezygnację z funkcji prania wstępnego w przypadku tekstyliów, które nie są mocno zabrudzone. Dlaczego? Ponieważ zużycie wody, prądu i detergentów przy praniu wstępnym wzrasta nawet o 20 procent.

ZOBACZ: Są zmorą miast, brudzą i przenoszą choroby. Jak odstraszyć gołębie?

Grosz do grosza, a więcej pieniędzy zostanie w portfelu. Chociaż mogłoby się wydawać, że oszczędność na praniu to kropla w morzu wydatków, tak naprawdę w rocznym rozrachunku, potrafi uzbierać się całkiem spora kwota. Dlatego nawet do tak prozaicznej czynności, jak pranie w pralce, warto podejść rozsądnie i odpowiedzialnie.

red / polsatnews.pl