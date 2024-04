Gołębie są nie tylko uciążliwe i irytujące, ale mogą być również niebezpieczne. Niestety ptaki przenoszą wiele zarazków i chorób, a dodatkowo zanieczyszczają przydomową oazę letniego wypoczynku.

Jak odstraszyć gołębie z balkonu domowymi metodami?

By odstraszyć gołębie z balkonu, w pierwszej kolejności warto przeprowadzić gruntowne porządki i zadbać o to, by pozbyć się zakamarków, w których ptaki mogą rozpocząć okres lęgowy.

Dla bezpieczeństwa podczas sprzątania odchodów zawsze noś maskę i rękawiczki. Nawet unoszący się w powietrzu kurz może powodować nieprzyjemne reakcje alergiczne.

ZOBACZ: Londyn. Stado gołębi zdewastowało mieszkanie. Remont będzie kosztował ponad 80 tysięcy złotych

Do najpopularniejszych patentów, jakie odstraszają gołębie z balkonu, zaliczane są:

wiatraki i serpentyny – tego typu dekoracje skutecznie odstraszają gołębie, które unikają ruchomych przedmiotów;

dzwoneczki – niepokojące dźwięki doskonale odstraszają ptaki;

strach na gołębie – możesz wykonać go samodzielnie z różnych lśniących przedmiotów, np. płyt CD czy DVD albo folii aluminiowej;

sierść zwierząt domowych – kępki sierści kota lub psa umieszczone na balkonie swoim zapachem odstraszają gołębie;

plastikowy ptak – kruki, sowy, jastrzębie czy myszołowy to naturalni wrogowie gołębi, więc ich atrapy skutecznie je odganiają;

siatka na gołębie – siatka na ptaki o jak najściślejszych oczkach to bezpieczny sposób na pozbycie się uciążliwych gołębi;

odstraszające zapachy – naftalina, czarne mydło i środki na bazie olejków eterycznych, np. mięty i eukaliptusa, sprawią, że ptaki nie zbliżą się do balkonu.

Ptaki zwykle nie zbliżają się do obiektów brązowych i piaskowych. Dobrym pomysłem na ich odstraszenie może być rozłożenie na balkonie beżowej siatki, która nie zaciemni okien, będzie niemal niewidoczna, a skutecznie zniechęci gołębie do lądowania na tarasie.

Co odstrasza gołębie z balkonu?

Dobrym sposobem na odstraszenie gołębi jest rozwieszenie na balustradzie wstążek, tasiemek czy pociętych na paski kawałków tkanin. Odstraszająco działają też przedmioty połyskujące, szeleszczące i dzwoniące, które wydają dźwięki przy powiewach wiatru.

ZOBACZ: 48-latek ukradł blisko 30 wystawowych gołębi. Pozostawił po sobie ślady

Na rynku są też dostępne specjalne środki przeznaczone do odstraszania ptaków, np. olejki eteryczne z cytryny, eukaliptusa i mięty oraz taśmy odblaskowe i balony stresowe. Tego typu produkty skutecznie odstraszają nie tylko gołębie, ale i mniejsze ptaki i są w pełni bezpieczne.

Czy wolno odstraszać gołębie z balkonu?

Obowiązująca w Polsce ustawa o ochronie zwierząt reguluje zabronione metody walki z uciążliwymi ptakami. Zakazane jest stosowanie trucizn i przynęt pokarmowych oraz zabijanie ptaków. Zaleca się również unikanie stosowania środków chemicznych, sprayów i żeli, które sklejają pióra i mogą przyczyniać się do cierpienia zwierząt.

red / polsatnews.pl