Obietnica Donalda Tuska. Chodzi o wschodnią granicę Polski

- Podjęliśmy decyzję, aby zainwestować w nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim w bezpieczną wschodnią granice 10 mld zł - zapowiedział w sobotę w Krakowie premier Donald Tusk. Szef rządu przekazał, że rusza "wielki projekt budowy bezpiecznej granicy". - To sprawi, że będzie ona nie do przejścia dla potencjalnego wroga - dodał.

Donald Tusk ogłosił nowy plan obrony i odstraszania pod kryptonimem "Tarcza Wschód" w trakcie uroczystości w Krakowie z okazji 80. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.

- Podjęliśmy decyzję, aby zainwestować w nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim w bezpieczną wschodnią granice 10 mld zł - wyjaśnił Tusk.

- Rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, a także takiego ukształtowania terenu, decyzji środowiskowych, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga - wyjaśnił.

- To będzie strategia odstraszania przeciwnika - zaznaczył. Premier przekazał, że te prace już się zaczęły.

80. rocznica Bitwy pod Monte Cassino. "Piękna rocznica polskiego bohaterstwa"

- To jest rzecz najważniejsza, że tu na krakowskim rynku dzisiaj wspólnie z polskimi żołnierzami i z ich dowódcami możemy głośno, uczciwie powiedzieć, że Polska jest bezpieczniejsza i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej w nowożytnej historii - podkreślił Tusk.

- Dzięki wam żołnierzom, dzięki waszym dowódcom, dzięki całemu polskiemu narodowi, dzięki tej narodowej mądrej wizjonerskiej polityce, którą wspólnie prowadzimy od 35 lat i której efektem jest to narodowe bezpieczeństwo - dodał.

Premier przekazał, że kiedy rozmawia z weteranami tej sławnej bitwy, to mówią mu, że są "bardzo dumni ze swojej ojczyzny".

- Że jest taka jak wtedy w ich marzeniach, kiedy wspinali się na Wzgórze - jest wolna, jest bezpieczna, jest silna, i z każdym dniem bezpieczniejsza i silniejsza, chociaż czasy są tak wielkim wyzwaniem, nie tylko dla naszej ojczyzny - podkreślił premier.

Tusk odnosząc się do sobotnich uroczystości, zaznaczył, że jest to "piękna rocznica polskiego bohaterstwa i męstwa". - Nasze myśli biegną w tej chwili do nich, do weteranów - dodał.

Premier zaznaczył, że jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce.