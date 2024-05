Kiedy powstanie CPK? Padła konkretna data

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego przyznał, że w ostatnich dniach rozmawiał o szczegółach projektu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przekazał Maciej Lasek, lider Koalicji Obywatelskiej usłyszał szczegółowe informacje dotyczące przyszłości CPK.

- Premier usłyszał wszystkie informacje, które udało się zgromadzić w ramach audytu. Rozmowy prowadzę także z ministrem infrastruktury, bo to on będzie odpowiadał za tę największą infrastrukturę transportową w kraju i również jej budowę. Przed podjęciem naprawdę ważnych decyzji, a to jest bardzo duża i ważna inwestycja (...) wymagane są nie tylko konsultacje, ale także namysł, spokój przy tych decyzjach - stwierdził.

ZOBACZ: CPK a przyszłość kolei. Ekspert: Inwestycje potrzebne na wczoraj

- Rozmawiamy o tym, jak zrobić, żeby ten projekt był z jednej strony skokiem cywilizacyjnym, z drugiej strony nie zrujnuje finansów publicznych - dodał.

Zdaniem przedstawiciela rządu, posłowie Prawa i Sprawiedliwości pracujący nad CPK przedstawiali projekt w bardzo lakoniczny sposób, nie przedstawiając konkretów.

- Nasi poprzednicy, niestety, podeszli do sprawy w zasadzie bezstresowo. Powiedzieli: budujemy coś największego (...) My dzisiaj, urealniamy ten projekt. Przed podjęciem końcowej decyzji, nikt nie mówi, że nowa infrastruktura w Polsce nie jest potrzebna, ale jest potrzebna budowa w sposób przemyślany, na miarę aspiracji - podkreślił.

WIDEO: Maciej Lasek o projekcie CPK: Pierwsza łopata powinna być wbita w połowie przyszłego roku

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak przyznał wiceminister, jego zdaniem, po przeprowadzeniu szczegółowego audytu "2028 rok komunikowany przez poprzednika był całkowicie nierealny".

- Ja mówię o roku 2032 i to jest prawdopodobieństwo 80 procent - przekonywał.

Sondaż dla "Wydarzeń" Polsatu. Polacy chcą budowy CPK

W trakcie wywiadu prowadzący Marcin Fijołek przywołał opublikowany kilkanaście godzin wcześniej sondaż przygotowany przez IBRiS dla Wydarzeń Polsatu. Z badania wynika ponad 60 procent pytanych Polaków jest zwolennikami powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego. W pozytywny sposób o projekcie wypowiada się, aż 61,1 procent ankietowanych, przy zaledwie 21,4 procent przeciwników.

Odnosząc się do wyników sondażu Maciej Lasek przyznał, że początkowo był negatywnie nastawiony do projektu, jednak była to opinia spowodowana przez politycznych autorów pomysłu.

- Byłem krytykiem tego pomysłu tylko dlatego, że nie było żadnego dialogu z poprzednią władzą. My pytaliśmy o podstawowe rzeczy: harmonogram, źródła finansowania, ile to będzie kosztowało - podkreślił, dodając, że do tego typu inwestycji należy podejść mądrze - oglądając każdą wydaną złotówkę.

ZOBACZ: "Lepsza Polska". Kłótnia o CPK. "Pani nie ma elementarnej wiedzy"

- Każdy obywatel Polski chciałby z jednej strony mieć świetną infrastrukturę, ale z drugiej, żeby to nie była studnia bez dna - przekonywał.

Jak podkreślił pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego należy spodziewać się, że "pierwsza łopata powinna być wbita w połowie przyszłego roku".

- Mając dzisiaj nowe harmonogramy, cały ten plan, wiemy jak to zbudować mądrze - podsumował.

Poprzednie wydania "Graffiti" dostępne są tutaj.