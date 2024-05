14 maja rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty. Uczniowie są już po obowiązkowych egzaminach z języka polskiego i matematyki. Od godziny 9:00 uczniowie mierzą się z testem z języka obcego nowożytnego.



Rozwiązane arkusze z poprzednich egzaminów dostępne są w Interii.

Egzamin ósmoklasisty. Język obcy nowożytny, ile trwa test?

Egzamin z języka obcego nowożytnego potrwa 90 minut. Uczniowie z orzeczeniem o dysleksji mogą go pisać dłużej, bo 135 minut. W podobnej sytuacji są uczniowie z Ukrainy, którzy również mogą liczyć na wydłużony czas.



W arkuszu z języka obcego nowożytnego zawiera kilkadziesiąt zadań. Ze wszystkich uczeń może otrzymać 55 punktów.

ZOBACZ: Egzaminy ósmoklasisty 2024. Matematyka arkusze CKE i rozwiązania



Zadania będą oceniały poziom opanowania umiejętności z zakresu zrozumienia środków językowych, rozumienia wypowiedzi, tworzenia wypowiedzi, reagowania na wypowiedzi oraz przetwarzanie wypowiedzi.



Zadania znajdujące się w arkuszu są w formie zamkniętej - wielokrotnego wyboru, a także prawda/fałsz - oraz w formie otwartej. Wymagane jest także napisanie krótkiej wypowiedzi. Ósmoklasiści mogą być poproszeni o napisanie notatki, e-maila, ogłoszenia, zaproszenia lub wpisu na bloga.

Egzamin z języka obcego nowożytnego. Ile uczniów wybrało język angielski?



Według danych GOV, prawie wszyscy ósmoklasiści - 97,7 proc. - wybrali język angielski, jako ten z którego mają zamiar pisać egzamin z języka obcego nowożytnego.

ZOBACZ: Egzaminy ósmoklasisty 2024, arkusze i rozwiązania z języka polskiego



Druga najliczniejsza grupa – 1,9 proc - wybrała język niemiecki. Pozostali uczniowie – czyli 0,4 proc. - zdecydowało się pisać test z języka hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.

Egzamin, którego nie można nie zdać? Kiedy wyniki?

Jeśli uczeń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu z powodów zdrowotnych lub wydarzeń losowych to będzie mógł pisać go w drugim terminie, czyli od 10 do 12 czerwca.

ZOBACZ: Egzamin ósmoklasisty 2024. Jak przygotować się? Arkusze

Egzamin ósmoklasisty zdaje każdy, nawet jeśli otrzymał z niego bardzo słabe wyniki. rezultaty z testów nie wpływają na końcowe oceny ucznia, a samego egzaminu nie można poprawić. Jednakże to, jak uczniowie napiszą egzamin wpłynie na to, do jakiej szkoły się dostaną.



Wyniki tegorocznego egzaminu będą dostępne 3 lipca.