Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty? Podpowiadamy

Egzamin ósmoklasisty to jeden z najważniejszych sprawdzianów na edukacyjnej ścieżce każdego ucznia w Polsce, stanowiący zwieńczenie nauki w szkole podstawowej. Podpowiadamy, jak można się do niego przygotować, korzystając z dostępnych zasobów, w tym arkuszy z poprzednich lat.

Egzamin ósmoklasisty został wprowadzony w Polsce w ramach reformy edukacji w 2017 roku i jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową. Ma on na celu weryfikację wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w trakcie ośmiu lat nauki w zakresie trzech głównych przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Jego wyniki są jednym z elementów branych pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty 2024?

Na egzamin ósmoklasisty 2024 przewidziano 3 dni. Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej potrwa on od 14 do 16 maja.

Egzaminy odbędą się w szkołach, do których uczęszczają absolwenci. Zdający zasiądą w ławkach już o godzinie 9. Na rozwiązanie zadań mają do dyspozycji od 90 do 120 minut. Egzamin składa się z trzech części:

Język polski - uczniowie analizują teksty literackie i użytkowe oraz odpowiadają na pytania sprawdzające rozumienie tekstu, jego analizę i interpretację.

Matematyka - test zawiera zadania zamknięte i otwarte sprawdzające umiejętność rozwiązywania problemów matematycznych, logicznego myślenia oraz zastosowanie wiedzy matematycznej w praktycznych kontekstach.

Język obcy - uczniowie demonstrują zdolności językowe zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, w zależności od poziomu zaawansowania.

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty?

Jednym z najlepszych sposobów na przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty jest regularne rozwiązywanie zadań z arkuszy z poprzednich lat. Pozwala to nie tylko zaznajomić się z formatem pytań, ale także sprawdzić poziom własnej wiedzy. Arkusze te dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Znajdziesz je pod tym adresem.

Dzięki dostępowi do arkuszy z poprzednich lat uczniowie mogą lepiej zrozumieć strukturę egzaminu, poznać charakter zadań, a także ogólny sposób punktowania odpowiedzi. To pozwala na budowanie strategii radzenia sobie z zadaniami w sposób najbardziej efektywny.

Ponadto rozwiązywanie zadań z poprzednich lat umożliwia uczniom dokładną ocenę ich własnych umiejętności i wiedzy. Mogą też łatwiej zidentyfikować swoje mocne strony, jak i obszary, które wymagają dodatkowej pracy. To z kolei pozwala na skupienie się na obszarach, w których jest to najbardziej potrzebne.

Co jeszcze sprzyja przygotowaniom do egzaminów ósmoklasisty?

Wiele szkół organizuje próbne egzaminy ósmoklasisty, co daje uczniom szansę na sprawdzenie swoich umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistego sprawdzianu. To również doskonała okazja do przećwiczenia zarządzania czasem, co z pewnością przydaje się podczas egzaminu.

Warto sięgnąć też do książek i materiałów online dostosowanych do wymogów egzaminu ósmoklasisty. Często zawierają szczegółowe omówienie zagadnień wymaganych na egzaminie oraz dodatkowe ćwiczenia praktyczne.

