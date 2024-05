Ósmoklasiści o godzinie 9 zasiądą do kolejnego egzaminu. Tym razem uczniowie zmierzą się z matematyką. Jest to drugi, po języku polskim, z trzech sprawdzianów, które piszą uczniowie kończący szkołę podstawową. Po godz. 13. opublikujemy arkusze zadań i rozwiązania proponowane przez ekspertów Interii.

14 maja we wtorek ruszyły egzaminy ósmoklasisty. Mierzy się z nimi 226 tysięcy uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Egzaminy ósmoklasisty. Dzisiaj matematyka, gdzie rozwiązania?

W pierwszym dniu uczniowie napisali egzamin z języka polskiego. Arkusze CKE i rozwiązania z języka polskiego dostępne są w Interii.

W drugim dniu, 15 maja, uczniowie napiszą egzamin z matematyki. A 16 maja z języka obcego nowożytnego.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9. Czas trwania jest zależy od zdawanego przedmiotu, W przypadku języka polskiego było to 120 minut. Egzamin z matematyki potrwa 100 minut, a egzamin z języka obcego 90 minut.

W przypadku uczniów z orzeczeniami np. o dysleksji egzaminy mogą zostać wydłużone od 45 do 60 minut. W podobnej sytuacji są ósmoklasiści z Ukrainy. Oni mogą pisać egzamin nawet do 90 minut dłużej.

Jeśli uczeń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu z powodów zdrowotnych lub wydarzeń losowych to będzie mógł pisać go w drugim terminie, czyli od 10 do 12 czerwca.

Egzamin, który każdy zdaje

Wyniki egzaminu zostaną opublikowane 3 lipca. Uczniowie dostaną wtedy także świadectwo z punktami za poszczególne przedmioty.

Egzamin ósmoklasisty zdaje każdy, nawet jeśli ma bardzo słabe wyniki. Nie wpływa on na końcowe oceny i nie można go poprawiać. Nie mniej jednak to, jak uczniowie napiszą egzamin wpłynie na to, do jakiej szkoły się dostaną.

Przy przyjmowaniu uczniów do szkół ponadpodstawowych aż połowa punktów kwalifikujących pochodzi właśnie z egzaminu. Druga połowa to oceny ze świadectwa oraz dodatkowe osiągnięcia.

Egzamin może zostać unieważniony w przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia telefonu lub zakłócania egzaminu.



W tym przypadku uczeń musi podejść do drugiego terminu. Jeśli drugie podejście także zostanie unieważnione lub uczeń nie podejdzie ponownie do egzaminu to jego wynik wyniesie 0 proc.