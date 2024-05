W programie "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski rozmawiało zamachu na premiera Słowacji Roberta Fico z Małgorzata Wojcieszyńską, która jest redaktor naczelną "Monitora Polonijnego" w Bratysławie. Kancelaria premiera wciąż podaje informacje, że jego stan jest bardzo ciężki. - Nie wiadomo, czy przeżyje zamach. Jest embargo dotyczące wiadomości o stanie zdrowia premiera - powiedziała.

Stan zdrowia Ficy jest objęty ścisłą tajemnicą. - Podobno nawet jak podaje jedna z telewizji, odebrano lekarzom telefony komórkowe, by nie mogli się komunikować ze światem zewnętrznym. Prawdopodobnie rana po kuli w brzuch powoduje największe problemy, bo lekarze nie mogą zatrzymać krwawienia - podkreśliła.

Kilka chwil po ataku na słowackiego premiera służby zatrzymały mężczyznę. - Zamachowiec to 71-letni mieszkaniec miasteczka Lewice. Wcześniej pracował jako ochroniarz w centrum handlowym, jest też pisarzem, należy więc do Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich. Mówi się o tym, że chciał założyć partię przeciw przemocy, ale sam jak widać, tą przemocą zaczął walczyć - skomentowała Małgorzata Wojcieszyńska.

- Pojawiło się też wideo, które jest krótką rozmową z zamachowcem, o tym, dlaczego on to zrobił. Powiedział, że nie zgadza się na politykę rządu i bardzo mu przeszkadza to, bo dzisiaj rozpoczęła się debata na temat zmian w telewizji i radiu publicznym i mówił, że nie może tego znieść. Pozostałe jego słowa są niezrozumiałe - przekazała.

Dziennikarze dotarli też do jego syna, który przyznał, że ojciec nie należał do zwolenników premiera, ale był zdziwiony, że przygotowywał tego rodzaju zamach. - W szoku są wszyscy. Media starają się uspokajać, nawet zostały zablokowane dyskusje pod artykułami umieszczanymi w sieci. Niektórzy politycy uspokajają, niektórzy obwiniają opozycję, czy media. Media przypominają podobne ataki, chociażby na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - relacjonowała.