Więcej informacji wkrótce.

W poniedziałek o rozpoczęło się posiedzenie komisji ds. Pegasusa. Przewodnicząca Magdalena Sroka zarządziła złożenie przyrzeczenia przez świadka.

Mikołaj Pawlak nie powstał do ślubowania i odmówił jego złożenia. Przewodnicząca komisji ds. Pegasusa zapytała mecenasa Filipa Curyło, czy możliwe będzie złożenie wniosku do sądu o ukaranie świadka o niezłożenie przyrzeczenia.



- Każda osoba ma obowiązek złożyć przyrzeczenie. Do tej pory nie ujawniły się takie przesłanki, aby nie mogło być ono złożone (...) To czy komisja udzieli głosu pełnomocnikowi czy świadkowi to jest odrębna kwestia - przekazał mecenas.



Komisja przegłosowała ukaranie Mikołaja Pawlaka. Wniosek przyjęto - "za" było 6 osób

- Nie uznaję dzisiejszego spotkania za posiedzenie komisji i w związku z tym proszę o możliwość wypowiedzenia się - oświadczył były rzecznik praw dziecka.