Po godzinie 9 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem premiera w miejscowości Karakule. Obecność szefa rządu przy granicy z Białorusią ma związek z ucieczką sędziego WSA Tomasza Sz. do Mińska. W wystąpieniu bierze też udział wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Tusk w piątek po spotkaniu z komendantem SG zapowiedział wizytę na granicy i spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz żołnierzami.

Na wstępie premier przekazał, że wyraził uznanie funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej i żołnierzom. - Państwo i rząd są z nimi w każdej sytuacji, tutaj na granicy - zadeklarował.

Zaznaczył, że na granicy z Bialusią "mamy do czynienia z postępującą wojną hybrydową". - Współpraca polskich służb przebiega świetnie. (...) Od ich misji, od ich poświęcenia zależy bezpieczeństwo Polek i Polaków - stwierdził.

Tusk ujawnił, że rząd rozpoczął prace nad wzmocnieniem wschodnich granic kraju w związku z "presją reżimu Łukaszenki", a także z "narastającym zagrożeniem wynikającym z wojny rosyjsko-ukraińskiej". - Będziemy koordynować działania na rzecz ochrony granicy. Nie tylko przed presją migracyjną, ale także rozpoczęliśmy intensywne prace nad nowoczesną fortyfikacją - powiedział.

Zaznaczył, że umocnienia będą powstawały na całej długości granicy wschodniej. - Jest to granica wewnętrzna nie tylko Polski ale i UE, dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że cała Europa będzie musiała i wiem, że to uzyskamy, będzie musiała zainwestować we wschodnia granicę Polski - powiedział.

Tusk przekazał, że w obecności dowódców służb złożył w sobotę deklarację, że "nie ma limitów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski".

- Nie będziemy oszczędzać na bezpieczeństwie Polski - powiedział.

Tomasz Sz. zbiegł na Białoruś

Tomasz Sz. uciekł na Białoruś pod przykrywką urlopu w Turcji. Po przybyciu do Mińska zorganizowano konferencję prasową, na której mówił o motywach wyjazdu z Polski. Stwierdził, że jest to protest wobec polskich władz, które w jego opinii prowadzą niewłaściwą politykę wobec Białorusi i Rosji. Poprosił jednocześnie o objęcie ochroną przez Alaksandra Łukaszenkę.

W środę odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium ds. Służb Specjalnych zwołane przez szefa rządu. Dwa dni później doszło do kolejnego spotkania w tym gronie. Tusk rozmawiał m.in. z komendantem SG.

Według ustaleń Onetu od dawna był na celowniku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W piątek Prokuratura Krajowa zdecydowała o przedstawieniu Tomaszowi Sz. zarzutów szpiegostwa. W związku z podjętą decyzją śledczy skierują do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

"To aktywiści zasługują na wsparcie"

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2017-22 Hanna Machińska wyraziła nadzieję, że Tusk spotkał się na granicy, także ze środowiskami wolontariuszy.

"Mam nadzieję, że Pan Premier spotka się również z aktywistami, którzy ratują życie uchodźców. To aktywiści zasługują na wsparcie, że strony władzy, która powinna zrozumieć ich rolę" - napisała w mediach społecznościowych.

"Będzie mówił to, co oni będą chcieli"

W piątkowym wydaniu "Debaty Dnia" toczyła się dyskusja dotycząca ucieczki Sz. na Białoruś. - Będzie mówił to, co oni będą chcieli - powiedział Marek Jakubiak z Kukiz 15 o jego dalszym losie. Dodał, że "źle mu wróży".

- Zbiegły sędzia przez osiem lat dobrze się mościł - skomentowała Joanna Kluzik-Rostkowska z KO.

Do słów polityk odniósł się Dariusz Stefaniuk z PiS. - Służby nie są w stanie wyłapać wszystkich agentów - stwierdził.