- Będzie mówił to, co oni będą chcieli - powiedział Marek Jakubiak z Kukiz 15 o dalszym losie Tomasza Sz. na Białorusi. Dodał, że "źle mu wróży". - Zbiegły sędzia przez osiem lat dobrze się mościł - skomentowała Joanna Kluzik-Rostkowska z KO. Do słów polityk odniósł się Dariusz Stefaniuk z PiS. - Służby nie są w stanie wyłapać wszystkich agentów - przekazał.