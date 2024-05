Sprawa Tomasza Szmydta. Prokuratura stawia zarzuty

Prokuratura Krajowa zdecydowała o przedstawieniu Tomaszowi Szmydtowi zarzutów szpiegostwa. W związku z podjętą decyzją śledczy skierują do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uciekł na Białoruś.

Informację o przedstawieniu przez Prokuraturę Krajową zarzutów dotyczących szpiegostwa na rzecz obcego państwa przekazała Interii prokurator Anna Adamiak.

- W najbliższym czasie wniosek zostanie skierowany do sądu. To procedura, kiedy osoba podejrzana jest poza granicami kraju, co po decyzji sądu, będzie skutkowało wydaniem listu gończego - przekazała.

Tomasz Szmydt który kilka dni temu ciekł na Białoruś, gdzie poprosił dyktatora Alaksandra Łukaszenkę o azyl polityczny, oskarżony będzie z art. 130 Kodeksu karnego par 1. i par 5. Obydwa dotyczą szpiegostwa.

Paragraf pierwszy wskazuje, że "kto bierze udział w działalności obcego wywiadu albo działa na jego rzecz, przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5".

Zaś w paragrafie piątym zapisano, że "funkcjonariusz publiczny oraz osoba pełniąca dyspozycyjnie terytorialną służbę wojskową, dopuszczający się czynu, o którym mowa w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Śledztwo ws. Tomasza Szmydta. "Szerzenie narracji oskarżającej Polskę"

Sprawą Tomasza Szmydta zajmuje się Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie były sędzia zaangażowany był w działania przeciwko szeroko pojętemu bezpieczeństwu Polski.

"Zgromadzone dowody jednoznacznie wskazują, że Tomasz Szmydt brał udział w wojnie hybrydowej w postaci wojny informacyjnej prowadzonej przez Republikę Białoruś i Federację Rosyjską przeciwko Polsce" - napisano.

"Wypowiedzi Tomasza Szmydta, uwiarygadniane powoływaniem się na status polskiego sędziego, zostały wykorzystane przez władze białoruskie i rosyjskie dla ich celów propagandowych, polegających na szerzeniu narracji oskarżającej Polskę o niesamodzielną politykę mającą na celu destabilizację Białorusi i Ukrainy" - dodano.

W czwartek Sąd Dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym zdecydował o uchyleniu immunitetu sędziego Szmydta. NSA zezwolił na zatrzymanie mężczyzny i zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego poinformował także o przyjęciu oświadczenia Tomasza Szmydta, w którym zrzekł się urzędu ze skutkiem natychmiastowym.