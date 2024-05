Sztuczna inteligencja wykryła na platformie eBay kilkadziesiąt fałszywych obrazów, a wśród nich prace m.in. Claude'a Moneta i Auguste'a Renoira. Ekspertka dr Carina Popovici stwierdziła, że to dopiero "wierzchołek góry lodowej".

Ekspertka do wykrycia fałszywych obrazów wykorzystała potencjał sztucznej inteligencji (AI). W ten sposób sprawdziła prace na platformie internetowej eBay.

Wyniki ją zszokowały. Okazało się, że w przypadku wielu dzieł występowało "wysokie prawdopodobieństwo" falsyfikatu.

"Wierzchołek góry lodowej"

"Obrazy zidentyfikowane jako fałszywe przy użyciu najnowocześniejszej technologii to 'wierzchołek góry lodowej'" - mówiła specjalistka w dziedzinie uwierzytelniania dzieł sztuki dr Carina Popovici, cytowana przez "The Guardian".

Do tej pory znalazła 40 fałszywych obrazów, ale jak zaznaczyła, było ich znacznie więcej. "Algorytm zidentyfikował je wszystkie jako podróbki" - powiedziała.

"Wszystko, co przeanalizowaliśmy, okazało się nie być prawdziwą sztuką, z prawdopodobieństwem wynoszącym około 95 proc." - stwierdziła.

Falsyfikaty Moneta i Renoira. Jeden z nich natychmiast zniknął

Jednym z odkrytych falsyfikatów jest "Las ze strumieniem" Moneta, który został wyceniony na 599 tys. dol.

Innym była praca Renoira wyceniona na 165 tys. dol. Aukcja została zdjęta z serwisu po tym, jak brytyjscy dziennikarze skontaktowali się z jego właścicielem, który mieszka na Florydzie.

Z kolei sprzedawca dzieła Moneta ma siedzibę w Millersburg w stanie Ohio.

Ekspertka apelowała do eBay'a. Przedstawiciele platformy tłumaczą

"Nie zezwalamy na wystawianie podrobionych przedmiotów lub nieautoryzowanych kopii" - zapewnia na swojej stronie internetowej platforma eBay.

Dr Popovici zapewniła, że swoje obawy zgłaszała od grudnia zeszłego roku i apelowała o poważne podejście do sprawy. "Tak bardzo starałam się z nimi porozmawiać. Jestem bardzo sfrustrowana, że nie odpowiadają. Oni są za to odpowiedzialni. Nie mogą po prostu udawać, że nie widzą, co się dzieje" - mówiła.

W rozmowie z "Guradianem" przedstawiciele eBay'a zapewnili, że sprzedaż podrobionych dzieł jest surowo zabroniona. "Dokładamy wszelkich starań, aby towary sprzedawane na naszej platformie były autentyczne" - zapewniono.

Platforma ma dbać o ten aspekt działalności angażują technologię IA i inne programy oraz osoby przeszkolone.

Popovici jest szefową Art Recognition, szwajcarskiej firmy, która współpracuje przy prowadzeniu badań z Uniwersytetem w Liverpoolu i Uniwersytetem w Tilburgu.