Władimir Putin został po raz piąty zaprzysiężony na prezydenta Rosji. Z tej okazji na Kremlu odbyła się specjalna uroczystość, na której pojawili się m.in. Ramzan Kadyrow i Steven Seagal. Wcześniej odbyło się też nabożeństwo, w którym wziął udział zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi prawosławnej patriarcha Cyryl.

Duchowny przekonywał, że wszyscy prawosławni "usilnie się modlą" za rosyjskiego przywódcę, a "duża część Rosjan" widzi w nim "nie tylko odnoszącego sukcesy polityka, ale także bardzo dobrego, inteligentnego, serdecznego człowieka".

Zaprzysiężenie Władimira Putina. Wpadka patriarchy Cyryla

Jak podaje portal Meduza, patriarcha Cyryl przejęzyczył się, nazywając Władimira Putina "Waszą Wysokością" zamiast "Waszą Ekscelencją". Duchowny stwierdził też, że głowa państwa musi podejmować "groźne decyzje" i jako przykład podał księcia Aleksandra Newskiego, który zaliczany jest w Rosji do grona świętych.

Później podczas życzeń padła z jego strony dwuznaczna wypowiedź. - Daj Boże, żeby koniec wieku oznaczał koniec pańskiej władzy - powiedział, co w języku rosyjskim ma dwa znaczenia - "do końca życia" - i "do końca stulecia". Patriarcha Cyryl musiał więc sprecyzować, że chciałby, aby Putin rządził do końca tego stulecia, czyli przez kolejne 76 lat.

Przypomnijmy, że Putin po raz pierwszy przejął obowiązki prezydenta Federacji Rosyjskiej 31 grudnia 1999 roku. Już teraz jest najdłużej rządzącym rosyjskim przywódcą od czasów Józefa Stalina. Jak na razie Władimir Putin ma zapewnioną władzę co najmniej do 2030 roku - końca obecnej kadencji. Będzie miał wtedy 78 lat, a okres jego rządów na stanowisku prezydenta wyniesie 26 lat.