Minister spraw zagranicznych wygłosił w czwartek w Sejmie expose, na które w zdecydowanych słowach zareagował prezydent Andrzej Duda. O tym jak powinna wyglądać polska polityka zagraniczna rozmawiali goście programu "Lepsza Polska" w Polsat News.

Paweł Zalewski: To była uzasadniona krytyka

Według wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego (Trzecia Droga) krytyka ośmiu lat rządów PiS ze strony ministra Sikorskiego była "zasłużona".

- Polityka zagraniczna prowadzona przez PiS była oparta tylko o jeden filar, czyli współpracę z Amerykanami. Nie ma dzisiaj w Polsce poważnej siły politycznej, która by to kwestionowała, natomiast ten drugi filar, europejski, który jest bardzo istotny był kwestionowany - powiedział.

Według niego współpraca z Europą była kwestionowana przez PiS i Jarosława Kaczyńskiego tylko z powodu polityki wewnętrznej.

- Bardzo dobrze, ze teraz wróciliśmy do polityki równowagi - dodał.

Przyznał, że jest jedna rzecz za którą ceni PiS. - Chodzi o bezwarunkowe wsparcie militarne Ukrainy. To była bardzo dobra, słuszna decyzja. Dzięki temu Ukraina przetrwała ten pierwszy, najtrudniejszy okres - stwierdził.

"Wystąpienie dzielące Polaków"

Minister w Kancelarii Prezydenta, Wojciech Kolarski poinformował natomiast, że minister Sikorski przed wygłoszeniem expose w Sejmie przedstawił jego założenia głowie państwa.

- Ale założenia, a cały tekst expose i sposób jego artykulacji to jest co innego. Dlatego prezydent był zmuszony odpowiedzieć w taki bardzo ostry sposób. Andrzej Duda wolałby, żeby to wystąpienie wyglądało inaczej i o tym powiedział - powiedział.

W jego ocenie wystąpienie Sikorskiego "było przykładem wystąpienia wewnętrznie sprzecznego, dzielącego Polaków i było nieuczciwe".

- Minister Sikorski deklarował, że to wystąpienie ma być głosem wspólnotowym, że polityka zagraniczna powinna być elementem współpracy, ale w kolejnych zdaniach zaprzeczył temu swojemu stanowisku - dodał.

- Jeżeli minister Sikorski mówi w swoim wystąpieniu o Polsce, która rośnie, która jest mocnym państwem i poważnym partnerem w UE, to wpada w sprzeczność, kiedy mówi, że te osiem lat rządów PiS to był zmarnowany czas i seria błędów - ocenił.

Tekst jest aktualizowany.