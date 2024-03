Prezydent Rosji Władimir Putin uda się do Chin w maju na rozmowy z Xi Jinpingiem. Ma to być jego pierwsza zagraniczna podróż po reelekcji. Niedawno Putin wygrał kolejne wybory. Komentarze na temat ich wyników spływają z całego świata. - On jest chory na władzę i robi wszystko, by rządzić wiecznie - powiedział Wołodymyr Zełenski.