- Mamy w Grecji klęskę urodzaju. Sezon zaczął się bardzo wcześnie. Jest on bardzo intensywny. Teraz mamy najazd ogromnej ilości gości z Polski ze względu na majówkę, ale Grecja od połowy marca jest pełna - powiedział w Polsat News Marcin Pietrzyk, przewodnik po Grecji oraz autor bloga "Moja Hellada".

Wpływ na wysoki poziom turystycznego oblężenia ma dobra pogoda. - Tutaj na kontynencie jest bardzo dużo grup turystycznych, a teraz już zaczęły się wypełniać wyspy. Już jest bardzo ciepło, można już korzystać z plaż i kąpać się w morzu. Są też święta więc Grecy również wyjeżdżają - podkreśllił.

W związku ze wzmożonym ruchem turystycznym w wielu krajach wprowadzane są limity odwiedzających w popularnych miejscach np. w Neapolu. Od kwietnia w życie wszedł system polegający na tym, że do największych muzeów oraz wykopalisk w Grecji mogą wejść tylko turyści na konkretną godzinę. - Wprowadzone są tzw. sloty. Ma to ograniczyć kolejki i tłumy ludzi - poinformował Pietrzyk.

W poprzednim sezonie niektóre plaże miały być niemal w całości zajęte przez leżaki dla turystów, co wywołało sprzeciw mieszkańców. - W Grecji nie ma prywatnych plaż. Wszystkie są publiczne i ewentualne gospodarowanie tą ziemią należy do gminy lub państwa. Okazało się, że są w całości zajęte przez leżaki, że nawet nie ma się gdzie rozbić. Rozpoczął się "ruch ręcznikowy" i rząd obiecał, że to unormuje i tak się stało - wyjaśnił przewodnik.

Nowe przepisy zakładają, że co najmniej 70 proc. powierzchni plaży ma być wolnych od leżaków. Co więcej, mają być oddalone od brzegu o co najmniej cztery metry. Z kolei na plażach o powierzchni 150 m kwadratowych lub mniejszych ustawianie leżaków będzie całkowicie zabronione.