W niedzielę otwarto dla zwiedzających Pałac w Aigai w Grecji. Około 2,5 tys. lat temu koronowano tam Aleksandra Wielkiego na, króla Macedonii. Według greckiego Ministerstwa Kultury pałac był największym budynkiem w klasycznej Grecji, a jego powierzchnia wynosiła około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Budynek wybudowano na polecenia poprzedniego króla Filipa II Macedońskiego, ojca Aleksandra Wielkiego.



Turyści musieli czekać blisko dwie dekady, aby móc w końcu podziwiać ten wyjątkowy relikt przeszłości. Pałac był w renowacji aż 16 lat.

"To, co dzisiaj robimy, to wydarzenie o znaczeniu globalnym i zasięgu międzynarodowym" - powiedział podczas piątkowej, oficjalnej ceremonii otwarcia premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Sam budynek określił z kolei mianem "pomnika o znaczeniu światowym".



"Znaczenie takich pomników przekracza lokalne granice, stając się własnością całej ludzkości. A my, opiekunowie tego cennego dziedzictwa kulturowego, musimy je chronić, podkreślać, promować" - przekazał Mitsotakis cytowany przez CNN.

Grecja. Pałac w Aigai ponownie otwarty. Koronowano tam Aleksandra Wielkiego

W pobliżu Pałacu w Aigai znajdują się grobowce Filipa II i innych królów macedońskich. Oprócz tego na pobliskim terenie znajduje kolumnada i agora, na której debatowano nad ważnymi dla państwa sprawami.



Całe stanowisko archeologiczne Aigai, przy greckiej wsi Wergina, wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.