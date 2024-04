"Rewizja Krajowego Planu Odbudowy przyjęta przez Radę Ministrów" - przekazała w mediach społecznościowych minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Kilka miesięcy temu mieliśmy zablokowane KPO z opóźnionymi reformami i nierealistycznymi inwestycjami" - przypomniała polityk.

Krajowy Plan Odbudowy. Jest decyzja Rady Ministrów

Pełczyńska-Nałęcz dodała, że dzięki przyjętym zmianom zainwestujemy więcej: 600 mln zł w szpitale powiatowe, 2,5 mld w polskich rolników 600 mln w ocieplenie budynków wielorodzinnych.

"Dziękuję wszystkim ministrom za dobra i konstruktywną współpracę dla Polaków" - dodał minister.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że pieniądze są już na polskich kontach i są inwestowane. Dodała, że wpłynęła pierwsza, największa wpłata z KPO w wysokości 27 miliardów. Minister przekazała, na co przeznaczone zostaną pieniądze m.in. wspomniała o projekcie "dopłat" do aut elektrycznych. - Nie będzie podatku od samochodów spalinowych. Przyjmujemy zupełnie inna logikę, logikę dopłat, czyli logikę zachęty a nie kary. Dopłat dla tych, którzy zechcą kupić samochody elektryczne - wyjaśniła.

Wspomniała także, że pieniądze z KPO zostaną zainwestowane w lepszy sprzęt dla nauczycieli. Ze środków zostaną zakupione m.in. laptopy, również dla nauczycieli najmłodszych klas szkoły podstawowej.

Kosiniak-Kamysz: Zmieniliśmy pozycję Polski w UE

- Dla naszego rządu sprawa bycia w Unii Europejskiej, zagospodarowania funduszy europejskich, dobrego wykorzystania nie tylko 20 lat za nami, ale także przyszłości Polski jest sprawą fundamentalną - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Zmieniliśmy pozycję Polski w UE. Doprowadziliśmy do tego, że Polska powróciła do głównego stołu. Jesteśmy państwem, które decyduje o losach i przyszłości Europy i ma wpływ na to w bardzo wysokim stopniu - dodał.