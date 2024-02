Jedni uważają, że to ogromny sukces, wyraz skuteczności rządu Donalda Tuska i wynik pracy ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Inni twierdzą, że to dowód na szantaż Komisji Europejskiej wobec Polski. W mediach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy polityków, którzy odnoszą się do zapowiedzi odblokowania przez Ursulę von der Leyen środków z KPO.