"27 mld zł - Do Polski wpłynął właśnie największy przelew z UE w historii naszego członkostwa. Bycie w Unii się opłaca, ale Unia to nie tylko pieniądze o czym zapomnieli nasi poprzednicy. Łączą nas wartości: demokracja, równe szanse, rządy prawa, wolności obywatelskie" - przekazała w poniedziałek rano na platformie X minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pieniądze z KPO trafiły do Polski. Na co zostaną przeznaczone?

Resort zorganizował również konferencję, podczas której poinformowano, na co zostaną rozdysponowane kwoty oraz kiedy można spodziewać się następnej transzy wypłat z KPO. - To jest największy, jednorazowy przelew, który wpłynął z Unii do Polski w czasie 20 lat naszego członkostwa. Jest to płatność z pierwszego wniosku o wypłatę KPO - wyjaśniła minister. Wniosek ten został wysłany przez rząd cztery miesiące temu - dokładnie 15 grudnia.

- Z tych pieniędzy 1,6 miliarda pójdzie na program "Czyste Powietrze". Kolejne 720 milinów idzie na program "białych plam" w obszarze szerokopasmowego Internetu, to także inwestycje w remonty i nowe drogi na koli, inwestycje w bezpieczeństwo transportu, sygnalizacje świetlne i modernizacja - 400 milionów złotych - poinformowała.

Pieniądze z KPO mają być również przeznaczone na żłobki (200 milionów złotych) oraz na dywersyfikację i skracanie łańcuchów dostaw w rolnictwie (250 milionów złotych). Jak dodała, to są plany na wydatki z programu do końca czerwca.

Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że teraz zostaną złożone kolejne wnioski o wypłatę. - Chcemy złożyć jednocześnie, nadrabiając te dwa lata opóźnienia, w sierpniu najpóźniej we wrześniu, po to, żeby do końca roku mieć kolejną płatność - zapowiedziała. Wówczas na początku 2025 roku będzie można złożyć kolejne dwa wnioski.

- To jest naprawdę ważny dzień dla polskiej gospodarki, ważny dzień dla polskich inwestycji, dla uświadomienia sobie przez nas wszystkich, że członkostwo w Unii Europejskiej się nam wszystkim opłaca - podkreśliła.

Regulacje dot. samochodów w KPO

W Krajowym Planie Odbudowy nie ma wzmianki o projekcie polskich samochodów elektrycznych. - Jeśli chodzi o tzw. projekt Izery, to on nigdy nie został wpisany do KPO. Nigdy nie zawarto żadnych umów między Electro Mobility Poland a jakimkolwiek podmiotem, który implementuje, realizuje inwestycje w ramach KPO. Natomiast jest ścieżka, są środki na bezemisyjne samochody i to oczywiście może być Izera, ale nie musi.- poinformowała w poniedziałek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Przypomnijmy, że z KPO ma również zniknąć podatek od aut spalinowych. "Podatek, który PiS wprowadził do KPO, a my chcemy usunąć, dotyczy wszystkich samochodów spalinowych, a nie starych diesli" - podkreślała jakiś czas temu szefowa resortu. Wciąż trwają jeszcze konsultacje społeczne dotyczące rewizji założeń KPO, w tym też tego postulatu polityków Polski 2050. Wkrótce ma zostać opublikowany raport z prezentacją wyników.