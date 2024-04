Donald Tusk w mediach społecznościowych odniósł się do sobotniego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS podczas mówił, że jego ugrupowanie startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego "by powiedzieć nie" choć "dzisiaj są na tak". "Wszyscy się śmieją, a powinni się bać" - stwierdził premier.

Jesteśmy na tak i wzywamy wszystkich, by byli na tak. To dzisiaj hasło najważniejsze. To przekaz tej konferencji - mówił prezes PiS w sobotę.

Kaczyński podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość "jest na tak" dla rozbudowy, innowacji, rozwoju małych i wielkich inwestycji jak np. CPK.

Następnie odniósł się do nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Podkreślił, że PiS "będzie bronić polskich interesów" w kwestiach m.in. Zielonego Ładu, paktu migracyjnego czy wprowadzenia euro.

Premier skomentował słowa Kaczyńskiego. Pisał o "rozwaleniu Unii"

- Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak - powiedział prezes PiS.

"Wszyscy się śmieją, a powinni się bać" - napisał premier.

'Dzisiaj na tak', dzień po wyborach ruszą z proputinowskimi partiami rozwalać Unię. Bo zabrakło Twojego głosu" - dodał.

Premier o zachowaniu Morawieckiego: Głupota? Zdrada?

W sobotę Donald Tusk odniósł się w mediach społecznościowych do wizyty Mateusza Morawieckiego w konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych w Budapeszcie.

"Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie? - napisał premier.

Były premier postanowił odpowiedzieć na wpis Donalda Tuska.

"Jest Pan nędznym propagandystą, który jest współodpowiedzialny za to, co dzieje się dziś na Ukrainie" - napisał. "W czasie, gdy realizowaliście reset z Rosją oni się zbroili i szykowali plany zniszczenia Ukrainy. Tak mocno spaliście w Europie, że Niemców trzeba było budzić przez kilka dni po wybuchu wojny. Gdyby nie polski rząd w lutym 2022 roku to Ukraina mogła upaść" - dodał Morawiecki.