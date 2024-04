"Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie? - napisał premier Polski Donald Tusk.

Emocjonalny wpis premiera. Kowalski odpowiedział Tuskowi

Do wpisu premiera odniósł się poseł Janusz Kowalski. "Panie Tusk! Bomby nie spadałyby na Lwów, gdyby tacy politycy jak pan nie finansowali Putina" - stwierdził.

"To pan dał zielone światło jako premier dla Nord Stream. To pan zatrzymał Baltic Pipe. To pan darował 1 miliard zł Gazpromowi. A Putin za kasę od Pana i Angeli Merkel kupował bomby. Wstyd!" - napisał polityk Suwerennej Polski.

ZOBACZ: Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Premier ma dwie zagraniczne emerytury

Wpis skomentował również były rzecznik rządu Piotr Muller. "Pierwszą rzeczą, którą zrobili po objęciu władzy to usunięcie filmu Reset. Zgadnijcie dlaczego?" - napisał.

Morawiecki w Budapeszcie. "Byliśmy pierwsi w Kijowie'

Z kolei Mateusz Morawiecki zamieścił na swoich social mediach fragment wypowiedzi z międzynarodowej konferencja środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC (Conservative Political Action Conference).

Były premier mówi tam m.in. że po ataku Rosji na Ukrainę to właśnie on wraz z Jarosławem Kaczyńskim, premierem Czech oraz słowackim politykiem Janezem Jansą przybyli jako pierwszy do zaatakowane państwa, aby wesprzeć wschodniego sąsiada. "Byliśmy pierwsi w Kijowie, pierwsi do pomocy. Zawsze po stronie Ukrainy, zawsze przeciwko Putinowi" - napisał polityk PiS.