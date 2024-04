- Idziemy do Parlamentu Europejskiego, żeby odrzucić Zielony Ład. On w dzisiejszej wersji prowadzi do likwidacji polskiego rolnictwa - przestrzegł prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na sobotniej konwencji ogłosił, że kandydatem jego partii na unijnego komisarza będzie Jacek Saryusz-Wolski. Wskazał ponadto, że "żaden uczciwy Polak" nie może się zgodzić na zmianę traktatów UE.

- Zacznę od słów, które są znane, ale warto je powtórzyć: jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie. Nasza biało-czerwona, podkreślam biało-czerwona drużyna przystępuje do tych wyborów, do tego wielkiego przedsięwzięcia z pełnym przekonaniem, że musimy bronić polskich interesów i polskiej racji stanu - oświadczył podczas konwencji prezes PiS.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prezes PiS o najważniejszych punktach kampanii

Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że chodzi m.in. o kwestie Zielonego Ładu, paktu migracyjnego, zmian traktów UE, euro, ochrony polskiej wsi, bezpieczeństwa. - Oraz w końcu tego, co jest najważniejsze dla Polski, jak pisał Kadłubek, wolności. Bo nie ma Polski bez wolności. Być Polakiem znaczy być człowiekiem wolnym - stwierdził.

ZOBACZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Marek Belka na liście Lewicy

- Musimy jasno powiedzieć: odrzucimy Zielony Ład. Idziemy do tego Parlamentu, żeby odrzucić Zielony Ład. On w dzisiejszej wersji godzi w polskie rolnictwo i praktycznie prowadzi do jego likwidacji. Poprzez otwarcie naszych granic na import z Ukrainy. Warunki są tak różne, tak bardzo przeważa to wszystko, co jest produkowane w Ukrainie, a dokładnie ich koszty, to oznacza jeśli nie 100-procentową likwidację rolnictwa, to zagrożenie polskiej racji stanu i bezpieczeństwa żywnościowego - podkreślił.

Jarosław Kaczyński o pakcie migracyjnym. "Szalone przedsięwzięcie"

Zdaniem prezesa PiS "Zielony Ład to coś znacznie dalej idącego". - Zielony Ład to bardzo droga energia, coraz droższa, spotkamy się z tym bardzo niedługo. To oznacza z kolei nie tylko wyższe ceny energii, ale też przełoży się na wyższe ceny w zasadzie we wszystkich dziedzinach. Wyższe będą ceny transportu, w tym lotniczego, a to z kolei uderza w naszą wolność - powiedział.

- Chcemy jeździć tym, na co nas stać i co nam się podoba. Chcemy podróżować po Europie, w tym bardzo często tanimi liniami. Chcemy, jeść co nam się podoba, czyli krótko mówiąc, chcemy żyć według znanego nam modelu. (...) Chcemy być bogatsi, a w jaki sposób możemy uzyskać to, że będziemy bogatsi? Będziemy się szybciej rozwijać, a unia godzi to z wielką siłą. Przeciwko rolnikom, ale także przeciwko innym grupom społecznym, poza wąską elitą i dlatego na to się nie zgadzamy - stwierdził.

- Zatrzymamy też wszystkie te szaleńcze przedsięwzięcia imigracyjne - zapowiedział. - Czy dlatego, że jesteśmy ludźmi złymi? Przypomnijcie sobie 2022, 2023 rok. Ukraińców, którzy dosłownie w milionach przybywali do Polski - czy trzeba było dla nich organizować obozy? Nie, Polacy ich przyjęli. (...) Polacy są dobrymi ludźmi, ale mają prawo chcieć żyć w bezpiecznym kraju, w którym obowiązują reguły wynikające z ich kultury. Dlatego mówimy tutaj zdecydowane nie - stwierdził Jarosław Kaczyński.

"Żaden uczciwy Polak nie może się na to zgodzić"

Jarosław Kaczyński się również do kwestii zmiany unijnych traktatów. - Skutek będzie taki, że utracimy suwerenność, że będziemy w gruncie rzeczy nie suwerennym państwem polskim, a terenem zamieszkiwania Polaków rządzonym z zewnątrz. To jest sytuacja całkowicie nie do przyjęcia. To by oznaczało, że to, co było naszym skarbem, będzie tylko kolejnym incydentem historycznym tak jak lata 1918-1939. Żaden uczciwy Polak nie może się na to zgodzić - powiedział.

ZOBACZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Pełna lista kandydatów Koalicji Obywatelskiej

Jarosław Kaczyński stwierdził również, że Unia Europejska chce narzucić Polsce euro po to, żeby "wolniej się rozwijała". - Chcą nam narzucić euro. Chcą doprowadzić do tego, żeby nasze złoto, 360 ton naszego złota wylądowało we Frankfurcie. Na to nie może być naszej zgody - powiedział Kaczyński.

Kandydat na unijnego komisarza z PiS. "Superkompetenty"

Prezes PiS odniósł się też do projektu Nuclear Sharing i innych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa. - Proponuje nam się jakąś armię europejską, jakąś kopułę. Nie, proszę państwa, nasze bezpieczeństwo to po pierwsze nasze siły zbrojne i trzeba je rozbudowywać, i NATO jako największy w dziejach sojusz, a fundamentem tego sojuszu jest sojusz z USA. Oznacza to, że jesteśmy stroną traktatu waszyngtońskiego, ale również duże zakupy broni w USA. A proponuje się nam inne wyjścia - skomentował.

Kaczyński powiedział też, że kandydatem PiS na unijnego komisarza będzie Jacek Saryusz-Wolski. - Jest superkompetentnym człowiekiem, ma silny, bardzo silny charakter i mocny temperament - uznał.

- Mamy też osobę, która tu w Polsce będzie kimś, kto reprezentuje całą naszą ekipę, która daje gwarancję, że to wszystko będzie realizowane: to jest pani premier Szydło - dodał.

ZOBACZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej. Entuzjazm Polaków wobec Brukseli spada

Jarosław Kaczyński nie ogłosił list Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, ale w czwartek potwierdził, że "listy są generalnie zatwierdzone", zaznaczając, że może dojść jeszcze do drobnych korekt. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów do PE.

Według medialnych ustaleń na listach PiS mieli znaleźć się m.in. były szef Orlenu Daniel Obajtek (jedynka na Podkarpaciu) oraz byli szefowie CBA Mariusz Kamiński (jedynka na Lubelszczyźnie) oraz Maciej Wąsik (dwójka na Mazowszu lub jedynka na Podlasiu).