- Jeżeli przyjrzeć się projektom tych zmian, to one oznaczają, że Polska właściwie we wszystkich ważnych sprawach całkowicie straci suwerenność - powiedział w czwartek Jarosław Kaczyński. Prezes PiS odniósł się w ten sposób do expose szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który mówił m.in. o reformie Unii Europejskiej i ewentualnej zmianie traktatów.

- Unia powinna adekwatnie reagować na pojawiające się kryzysy, dlatego Polska będzie wspierać realistyczną reformę Unii, która przyczyni się do zwiększenia jej konkurencyjności i potęgi. Nie jesteśmy przekonani, że niezbędna jest do tego zmiana traktatów, ale nie możemy wykluczyć, że część państw członkowskich uzależni od niej zgodę na dokończenie rozszerzenia. Staniemy wtedy jako kraj przed dylematem: czy zgodzić się na reformę traktatową, w której być może będziemy musieli zawrzeć kompromisy, czy zamknąć drogę do członkostwa naszym wschodnim i południowym sąsiadom, których akcesja jest dla nas korzystna - mówił w czwartek w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski.

Jak zauważył, najbardziej kontrowersyjną częścią możliwej reformy będzie ewentualne odejście od jednomyślności w niektórych dziedzinach i proponowana zmiana systemu głosowania. - Zadaniem jest więc ustanowienie bardziej sprawiedliwego systemu głosowania, który i przed, i po rozszerzeniu, da wszystkim krajom wpływ na sprawy Unii - podkreślił szef MSZ.

Dodał, że kwestią otwartą pozostaje, jaki system głosowania większościowego byłby najbardziej sprawiedliwy i jakie dziedziny powinien ewentualnie objąć.

Słowa ministra Sikorskiego skomentował Jarosław Kaczyński, który ostrzegł przed utratą suwerenności przez Polskę. Prezes PiS przypomniał, że jeszcze niedawno premier Donald Tusk mówił, że "zmiany w traktatach to jest tylko straszak stosowany przez opozycję".

- Dzisiaj już wiemy, że ta sprawa jednak istnieje. (...) Jeżeli przyjrzeć się projektom tych zmian, to one oznaczają, że Polska właściwie we wszystkich ważnych sprawach całkowicie straci suwerenność. To są sprawy takie jak obrona granic, jak polityka obronna, jak polityka zagraniczna, jak polityka podatkowa - wyliczał Kaczyński.

- To już by wystarczyło, żeby nasze państwo de facto przestało być państwem - dodał.

