Rusza kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Koalicja Obywatelska przedstawiła wszystkich kandydatów, którzy powalczą o euromandaty. Na listach nie zabrakło głośnych nazwisk - na "jedynkach" znalazło się trzech ministrów obecnego rządu. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w całej Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie przeprowadzone zostanie w niedzielę 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 polityków, którzy będą reprezentować kraj w Parlamencie Europejskim.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Koalicja Obywatelska startuje bez koalicjantów

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku Koalicja Obywatelska startowała jako Koalicja Europejska wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Nowoczesną i Partią Zieloni. Poparło ją 38,47 procent wyborców, co przełożyło się na 22 mandaty w europarlamencie. Do Brukseli trafili m.in. Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, Radosław Sikorski (mandat po nim w 2023 roku objął Krzysztof Brejza - red.), Bartosz Arłukowicz (mandat po nim objął w 2023 roku Witold Pahl - red.).

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński zdecydował o przyszłości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w PE

Najlepszy wynik w eurowyborach 2019 uzyskało Prawo i Sprawiedliwość - 45,47 procent głosów i 27 mandatów. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma ogłosić listę kandydatów w sobotę, 27 kwietnia.

Trzy miejsca w Parlamencie Europejskim wywalczyła Wiosna Roberta Biedronia - 6,06 procent głosów głosów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Trzech ministrów na listach KO

W środę zebrała się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej, podczas której oficjalnie zatwierdzono listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego nie wystartuje Jerzy Buzek, były przewodniczący.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Pełna lista kandydatów Koalicji Obywatelskiej

Okręg nr 1 - woj. pomorskie:

1. Janusz Lewandowski

2. Magdalena Adamowicz

3. Jacek Bendykowski

4. Iwona Mielewczyk

5. Piotr Wittbrodt

6. Grażyna Brylowska

7. Mirosław Kurek

8. Wiktoria Krezymon

9. Jakub Wróbel

10. Maciej Bona

Okręg nr 2 - woj. kujawsko-pomorskie

1. Krzysztof Brejza

2. Jacek Gajewski

3. Iwona Kozłowska

4. Włodzisław Giziński

5. Katarzyna Zarębska

6. Iwona Ogonowska

7. Krzysztof Heckert

8. Aleksandra Chmarzyńska

9. Ewa Madej

10. Juliusz Młodecki

Okręg nr 3. - woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie:

1. Jacek Protas

2. Tomasz Frankowski

3. Anna Wojciechowska

4. Alicja Łebkowska-Gołas

5. Małgorzata Bochniarz

6. Magdalena Milbrat-Pyżyńska

7. Marek Tyszkiewicz

8. Ireneusz Weryk

9. Anna Naszkiewicz

10. Anna Augustyn

Okręg nr 4. - Warszawa i osiem podwarszawskich powiatów:

1. Marcin Kierwiński

2. Hanna Gronkiewicz-Waltz

3. Kamila Gasiuk-Pihowicz

4. Joanna Kamińska

5. Michał Szczerba

6. Krystyna Demska-Olbrychska

7. Andrzej Rozenek

8. Joanna Staniszkis

9. Patryk Luboiński

10. Olga Radwan

Okręg nr 5. - Mazowsze bez Warszawy i ośmiu powiatów podwarszawskich:

1. Andrzej Halicki

2. Leszek Ruszczyk

3. Marzena Cendrowska

4. Tomasz Araszkiewicz

5. Magdalena Kielewicz-Kaczyńska

6. Krystyna Hausman-Manista

7. Marcin Podsędek

8. Monika Kłodawska

9. Mirosław Kaznowski

10. Łukasz Jankowski

Okręg nr 6 - woj. łódzkie:

1. Dariusz Joński

2. Joanna Skrzydlewska

3. Maciej Kozakiewicz

4. Małgorzata Pingot

5. Arkadiusz Jaksa

6. Danuta Zakrzewska

7. Konrad Wiśniewski

8. Konrad Wilczyński

9. Katarzyna Menke

10. Hanna Gill-Piątek

Okręg nr 7 - woj. wielkopolskie:

1. Ewa Kopacz

2. Michał Wawrykiewicz

3. Marcin Bosacki

4. Anna Gramza-Michałowska

5. Piotr Łuszczykiewicz

6. Andrzej Rataj

7. Rafał Duchniewski

8. Anna Nowak

9. Agata Rezgui

10. Kevin Maliński

Okręg nr 8 - woj. lubelskie:

1. Marta Wcisło

2. Krzysztof Grabczuk

3. Małgorzata Gromadzka

4. Michał Krawczyk

5. Krzysztof Bojarski

6. Bożena Lisowska

7. Maciej Buczyński

8. Jerzy Wrzesień

9. Michał Zimowski

10. Beata Krzewińska

Okręg nr 9 - woj. podkarpackie:

1. Elżbieta Łukasiejewska

2. Jolanta Kazimierczak

3. Teresa Kubas-Hul

4. Jacek Wiśniewski

5. Aneta Krajewska

6. Antoni Pikul

7. Marek Przywalny

8. Zbigniew Trębacz

9. Józef Podyma

10. Renata Butryn

Okręg nr 10 - woj. małopolskie i świętokrzyskie:

1. Bartłomiej Sienkiewicz

2. Małgorzata Wyrwik-Grzywna

3. Jagna Marczułajtis-Walczak

4. Sylwia Saliwńska

5. Małgorzata Mękal

6. Magdalena Majka

7. Wojciech Zwierzchowski

8. Artur Kozioł

9. Jacek Witka

10. Marek Sowa

Okręg nr 11 - woj. śląskie:

1. Borys Budka

2. Mirosława Nikiel

3. Łukasz Kohut

4. Krystyna Szumilas

5. Wojciech Król

6. Katarzyna Stachowicz

7. Bartłomiej Sabat

8. Grażyna Kulig

9. Przemysław Witek

10. Krzysztof Gadowski

Okręg nr 12 - woj. dolnośląskie i opolskie:

1. Bogdan Zdrojewski

2. Andrzej Buła

3. Sylwia Bielawska

4. Danuta Jasłowiecka

5. Jarosław Duda

6. Emilian Bera

7. Piotr Drzewiecki

8. Edyta Owczarek-Pręda

9. Urszula Osipińska

10. Anna Żabska

Okręg nr 13 - woj. zachodniopomorskie i lubuskie:

1. Bartosz Arłukowicz

2. Elżbieta Polak

3. Izabela Piotrowicz

4. Witold Pal

5. Urszula Panka

6. Katarzyna Osos

7. Robert Dowhan

8. Anna Pastusiak

9. Karolina Siwek

10. Wiktor Tołoczko