Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę pieniężną - w 7 milionów euro ryczałtu za niewdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów. Ministerstwo rodziny tłumaczy, że to konsekwencja "zaniedbania rządów PiS", a wymagane przepisy są już przygotowywane.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska nie podjęła niezbędnych działań, by zaimplementować unijne przepisy o ochronie sygnalistów do polskiego systemu prawnego, i nałożył na nasz kraj karę finansową.

Zgodnie z wyrokiem Polska musi zapłacić 7 mln euro ryczałtu oraz okresową karę w wysokości 40 tys. euro dziennie od momentu ogłoszenia wyroku do momentu wdrożenia prawa.

Za co kara finansowa dla Polski?

Dyrektywa o ochronie sygnalistów ma zapewniać bezpieczeństwo osobom zgłaszającym naruszenia prawa Unii. Państwa członkowskie miały obowiązek przyjąć regulacje niezbędne do jej zastosowania do 17 grudnia 2021 r. Według Komisji Europejskiej obowiązków w tych zakresie nie dopełniła Polska, dlatego złożyła skargę do Trybunału.

TSUE zgodził się z KE, że "Polska nie podjęła środków niezbędnych do zapewnienia transpozycji dyrektywy". Argumentami Polski w tym postępowaniu było przedłużanie się prac legislacyjnych z powodu szerokiego zakresu regulacji wspomnianej dyrektywy oraz trudności wywołane pandemią COVID-19 i napływ uchodźców wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę nie uzasadniają niedochowania terminu transpozycji, jednak Trybunał się do nich nie przychylił.

Reakcja rządu na karę z UE

Do wyroku odniosło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Urzędnicy wskazali, że odpowiedzialni za brak implementacji dyrektywy są ich poprzednicy.

"Szybki proces legislacyjny to odpowiedź na wieloletnie zaległości w implementacji unijnej dyrektywy. Niestety za zaniedbania rządu PiS Polska zapłaci kary. Dzięki szybkim działaniom ministerstwa i rządu ich skala będzie ograniczona" - napisano w komunikacie MRPiPS.

Podkreślono też, że podjęcie "natychmiastowych prac" nad projektem było "jedną z pierwszych decyzji Koalicji 15 Października". - Nie da się całkowicie uniknąć konsekwencji zaniedbań rządu Mateusza Morawieckiego, ale szybki proces legislacyjny pozwoli uniknąć jeszcze dotkliwszych kar finansowych - powiedziała cytowana w komunikacie minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie sygnalistów 2 kwietnia. Czeka go jeszcze cała ścieżka legislacyjna.