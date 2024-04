"Po raz kolejny Kamińskiemu puszczają nerwy. Na pytanie o trzeźwość wystarczyło zaprzeczyć. Jego zachowanie tylko utwierdzenia słuszność podejrzeń" - napisał były poseł Porozumienia Michał Wypij. W ten sposób odniósł się do zachowania byłego szefa MSWiA, który w trakcie komisji dot. wyborów kopertowych wyszedł z sali, gdy zapytano go o trzeźwość na spotkaniu w willi Morawieckiego.

Podczas wtorkowego przesłuchania na komisji ds. wyborów kopertowych Mariusz Kamiński wstał i wyszedł z przesłuchania. Wcześniej stwierdził, że przewodniczący komisji Dariusz Joński "jest świnią".

Stało się to zaraz po tym, jak Dariusz Joński zapytał Kamińskiego o zeznania Michała Wypija. Dotyczyły one spotkania w willi byłego premiera Morawieckiego na ul. Parkowej. Były poseł Porozumienia zeznawał, że w pewnym momencie podczas dyskusji Kamiński "wpadł w furię". Były szef MSWiA zaprzeczył: To bzdura.

Michał Wypij o Mariuszu Kamińskim: Puszczają nerwy

- Dlaczego pan podczas tego spotkania wpadł w furię? Czy był pan pod wpływem środków odurzających? Czy był pan trzeźwy? - dopytywał Dariusz Joński. - Pytam, bo nie wyobrażam sobie, żeby koordynator służb specjalnych zachowywał się wobec posłów w taki sposób, jak opisał to Michał Wypij - dodał przewodniczący, a następnie Kamiński stwierdził, że opuszcza salę i wypowiedział słowa o "świni".

ZOBACZ: Mariusz Kamiński przed komisją. "Świadek mówi, że jest kimś, kim nie jest"

Były poseł porozumienia Michał Wypij skomentował zachowanie Mariusza Kamińskiego w mediach społecznościowych. Stwierdził, że byłemu szefowi MSWiA "po raz kolejny puszczają nerwy".

"Na pytanie Dariusza Jońskiego o trzeźwość wystarczyło zaprzeczyć. Jego zachowanie tylko utwierdzenia słuszność podejrzeń" - napisał polityk.

Zeznania Michała Wypija. "Mariusz Kamiński wpadł w furię"

Wypij odniósł się również do swoich zeznań w trakcie komisji. "Pod przysięgą zeznałem całą prawdę i tylko prawdę" - dodał we wpisie były poseł.

ZOBACZ: Mariusz Kamiński przerwał reporterce. "Wszystko w swoim czasie"

19 stycznia Michał Wypij powiedział na komisji ds. wyborów kopertowych, że "Mariusz Kamiński w pewnym momencie wpadł w furię". - Groził nam więzieniem - ujawnił były poseł, relacjonując spotkanie czołowych polityków PiS w willi premiera. Członkowie współrządzącego Porozumienia mieli być poddawani także naciskom.