"Jest pan świnią". Mariusz Kamiński wyszedł z przesłuchania

Mariusz Kamiński po kilku minutach przesłuchania opuścił posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. - Jest pan świnią - powiedział w trakcie wyjścia do przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego. Po chwili świadek wrócił na salę. Przesłuchanie jest kontynuowane.

Przewodniczący komisji Dariusz Joński zapytał Kamińskiego o zeznania Michała Wypija. Dotyczyły one spotkania w willi byłego premiera Morawieckiego na ul. Parkowej. Były poseł Porozumienia zeznawał, że w pewnym momencie podczas dyskusji Kamiński "wpadł w furię". Były szef MSWiA zaprzeczył: To bzdura.

- Dlaczego pan podczas tego spotkania wpadł w furię? Czy był pan pod wpływem środków odurzających? Czy był pan trzeźwy? - dopytywał Dariusz Joński.

Kamiński do Jońskiego: Jest pan świnią

- Pytam, bo nie wyobrażam sobie, żeby koordynator służb specjalnych zachowywał się wobec posłów w taki sposób, jak opisał to Michał Wypij - dodał przewodniczący.

- Pan ośmiesza tę komisję - powiedział członek komisji poseł Michał Wójcik.

- Sposób w jaki sformułował to pytanie świadczy o tym, że jest pan pozbawiony jakiejkolwiek... - stwierdził Kamiński, po czym został mu wyłączony mikrofon.

- Może pan odpowiedzieć na pytanie? - zapytał Joński. - Jeszcze nie skończyłem - stwierdził Kamiński. - Ale ja skończyłem. Może pan odpowiedzieć na pytanie? - ponowił Joński.

- Chce odpowiedzieć na to pytanie. Jest pan świnią - powiedział świadek, po czym wstał i wyszedł z przesłuchania.

Kamiński: Jestem niezwykle zbulwersowany, oburzony

Kamiński po wyjściu z przesłuchania wyjaśnił dziennikarzom powody swojego zachowania.

- Jestem niezwykle zbulwersowany, oburzony. Nie może być tak, że świadek jest znieważany, obrażany. To jest sprzeczne ze wszelkimi standardami działania komisji śledczej, również tymi opracowanymi przez Trybunał Konstytucyjny. Nie można tego tolerować. Ja odwołam się do sądu. Zostałem obrażony, wprost znieważony. To są jakieś potworne insynuacje - powiedział.

- Powiedziałem, że to są kłamstwa, a ten człowiek zaczął mnie znieważać i obrażać, sugerując, że byłem pod wpływem alkoholu na jakiś spotkaniach - dodał.

Po kilku chwilach Mariusz Kamiński wrócił na salę. Po wznowieniu obrad Dariusz Joński kontynuował przesłuchanie i zapytał, czy Mariusz Kamiński groził politykom Porozumienia, którzy mieli odmienne zdanie dotyczące wyborów kopertowych.

Waldemar Buda domagał się przeprosin dla byłego szefa MSWiA, a Mariusz Kamiński złożył wniosek o wykluczenie przewodniczącego Jońskiego z przesłuchania. Wniosek odrzucono.

W dalszej części Joński zapytał Kamińskiego, jak zareagował na porozumienia Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem, który z Porozumieniem wpłynął na przełożenie wyborów z 10 maja na inny termin, a Kamiński krytykował te decyzję.

- Nigdy nie mówiłem o żadnych antypaństwowych decyzjach. Mówiłem, że sabotują one przeprowadzenie wyborów, że są to decyzje nieodpowiedzialne - powiedział Mariusz Kamiński. - Ktoś, kto tak nieodpowiedzialnie się zachowywał to jedno, ale ja nikomu nie groziłem - stwierdził. - Senat zrobił wszystko, aby uniemożliwić wybranie prezydenta - dodał.

Problematyczne pytanie o zajęcie Mariusza Kamińskiego

Nie było to jedyne tego dnia spięcie przewodniczącego komisji ze świadkiem. Do pierwszej takiej sytuacji doszło już na początku przesłuchania, kiedy Dariusz Joński zapytał Mariusza Kamińskiego o jego obecne zajęcie.

Były szef MSWiA powiedział, że jest posłem na Sejm. Joński nie zgodził się jednak z tym stwierdzeniem i oznajmił, że świadek próbuje wprowadzić opinię publiczną w błąd.

- Świadek mówi, że jest kimś, kim nie jest - powiedział w pewnym momencie przewodniczący komisji.