- Moja najbezpieczniejsza rekomendacja była taka, że zważywszy dwie racje - konstytucji i zdrowia - uważam, że w tym przypadku zdrowie jest ważniejsze - mówił przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych Łukasz Szumowski. Były minister zdrowia twierdzi, że rekomendował wydłużenie kadencji prezydenta, by wybory nie odbyły się w szczycie zakażeń.

- Nie rekomendowałem przeprowadzenia wyborów 10 maja. Rekomendowałem przesunięcie wyborów o dwa lata - mówił Łukasz Szumowski przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych.

Wybory kopertowe. Łukasz Szumowski przesłuchiwany

Były minister zdrowia ocenił, że "nie ma sobie nic do zarzucenia", pytany o swoje działania, gdy opinia publiczna chciała deklaracji, czy wybory prezydenckie powinny się odbyć podczas pandemii koronawirusa wiosną 2020 roku.

- Minister zdrowia nie ma żadnych uprawnień ws. organizacji wyborów - mówił.

Szumowski przypomniał, że Jarosław Gowin i jego partia Porozumienie chciały przedłużyć kadencję urzędującego prezydenta RP o dwa lata, by wybory nie odbywały się w szczycie zakażeń.

Szumowski: Czułem, że jest wywierana na mnie presja opinii publicznej

Pytany przez przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego z KO, czy ktoś z PiS namawiał Szumowskiego, by poparł pomysł wyborów korespondencyjnych, były minister stwierdził, że "nie przypomina sobie takich spotkań". - Czułem, że jest wywierana na mnie presja opinii publicznej wyrażenia swojego zdania - mówił.

- Nie przypominam sobie, by byli tacy członkowie rządu (w 2020 r.) - poza premierem Gowinem - którzy uważali, że te wybory trzeba przełożyć. Myślę, że traktowali mnie trochę jak osobę, która powinna się w tym zakresie wypowiedzieć merytorycznie, medycznie - kontynuował.

Joński uderza w Szumowskiego. "Może pan powiedzieć do kamery?"

Dariusz Joński zarzucił Szumowskiemu, że oczekiwał od niego reakcji.

- Mówię jako obywatel, nie tylko jako poseł. Oczekiwałem od pana, że pan wtedy zareaguje. Nie wiem, co się stało. Czy afery spowodowały, że zrobił pan krok do tyłu? Bo wicepremier Gowin się nie wycofał, stanął na swoim, że nie można zorganizować wyborów. Pan tego nie zrobił. Może pan powiedzieć do kamery, dlaczego? - dopytywał szef komisji.

- Decyzje opierałem na moich przeświadczeniach dotyczących bezpieczeństwa. Po drugie, różnimy się w ocenie języka. Dla mnie sformułowanie, że "nie widzę w ciągu najbliższych dwóch lat możliwości przeprowadzenia wyborów prezydenta RP" jest przez urzędującego ministra niezwykle mocnym stanowiskiem - odparł Szumowski.



Jak dodał, może "rozczarował niektórych", którzy liczyli na jego jeszcze mocniejsze stanowisko.

We wtorek komisja śledcza ds. wyborów kopertowych przesłuchała również byłego dyrektora pionu informatyki i telekomunikacji Poczty Polskiej Pawła Skórę.