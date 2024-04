"Walka była zacięta do ostatniej chwili" - napisał kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała. Polityk podziękował wyborcom za poparcie. "Jesteście moją inspiracją i siłą" - dodał. Wybory w stolicy Małopolski wygrał poseł KO Aleksander Miszalski, z wynikiem 51 proc. głosów. Startujący z własnego komitetu Łukasz Gibała otrzymał 49 proc. głosów.

"Serdecznie dziękuję za każdy z 128 269 oddanych na mnie głosów" - napisał w mediach społecznościowych Łukasz Gibała, który startował w wyborach samorządowych z własnego komitetu.

Kandydat podziękował swoim wyborcom za "liczne słowa wsparcia i za to, że wielu z Was mocno angażowało się na różne sposoby w naszą kampanię".

Wybory samorządowe 2024. Gibała: Jesteśmy głosem połowy

"Walczyliśmy do ostatniej chwili. Do zwycięstwa zabrakło bardzo niewiele. Wyniki II tury dowodzą, że jesteśmy głosem połowy mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Naszym celem zawsze było i nadal będzie, by ten głos był słyszany i szanowany" - zaznaczył Gibała.

Polityk dodał, że "Kraków jest jedynym dużym polskim miastem, w którym do końca w wyścigu prezydenckim udział brało niezależne środowisko polityczne – bez wsparcia całej machiny, jaką dysponują największe partie".

"Z całej tej drogi, jaką razem przeszliśmy, jestem bardzo dumny. Jesteście moją inspiracją i siłą" - podsumowała kandydat na prezydenta Krakowa.

To pierwszy komentarz polityka po II turze wyborów. W poniedziałek rano Łukasz Gibała odwołał wywiad w radiu RMF24.

Wybory samorządowe 2024. W Krakowie wygrał Aleksander Miszalski

Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek, że wybory w Krakowie wygrał poseł KO Aleksander Miszalski (KWW Koalicja Obywatelska), z wynikiem 51,04 proc. głosów, pokonując tym samym startującego z własnego komitetu Łukasza Gibałę, który otrzymał 48,96 proc. głosów.

Miszalski zdobył w niedzielnej drugiej turze wyborów 133 703 głosów. Za jego kontrkandydatem opowiedziało się 128 269 wyborców. Miszalskiego i Gibałę dzieliły 5 434 głosy. Frekwencja wyniosła 45,50 proc.

Koalicja Obywatelska zdobyła także większość w 43 osobowej Radzie Miasta Krakowa. W nadchodzącej kadencji swoich przedstawicieli wprowadzą do niej trzy ugrupowania: KO, która uzyskała 24 mandaty, PiS – 12 mandatów i Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały – 7 mandatów.

Jak poinformował krakowski magistrat, pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Krakowa IX kadencji odbędzie się we wtorek, 7 maja, o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Podczas sesji ślubowanie złożą nowo wybrani radni. Spośród ich grona wybrany ma zostać przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Ślubowanie złoży też nowo wybrany prezydent Krakowa - Aleksander Miszalski.