Mirosław Lech jest wójtem gminy Korycin (woj. podlaskie) nieprzerwanie od 1991 roku.

W pierwszej turze wyborów samorządowych Beata Matyskiel z "Korycin - wspólna sprawa" zebrała 615 głosów (43,99 proc.), podczas gdy Mirosław Lech z KWW "Nasza gmina Korycin" 629 (44,99 proc.). Oboje przeszli do drugiej tury bez rozstrzygnięcia pojedynku.

Wyniki wyborów. Przesądził jeden głos

W drugiej turze wyborów samorządowych różnica między głosami była jeszcze mniejsza. Wygrał Mirosław Lech zdobywając 732 głosy (50,3 proc.) podczas, gdy na Beatę Matyskiel zagłosowało 731 osób (49,97 proc).



Aż 13 głosów w Korycinie było nieważnych ponieważ stawiano znak 'X' przy obu nazwiskach lub nie wpisywano go w ogóle.

Nie wiadomo, czy nie dojdzie do protestu wyborczego. Jest to wniosek kierowany do sądu, gdy podejrzewa się nieprawidłowości związane z przeprowadzeniem głosowania. Można w tej sposób doprowadzić do unieważnienia wyborów.

Wybory samorządowe 2024. Jaka była frekwencja?

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki ze 100 proc. obwodów głosowania w II turze wyborów samorządowych. Frekwencja wyborcza była niższa niż w I turze i wyniosła 44,06 proc. Dane PKW pochodziły z 11 888 na 11 888 obwodów.

Podczas drugiej tury także nie obyło się bez incydentów. Odnotowano 138 przestępstw i wykroczeń. Podczas pierwszej tury wyborów samorządowych doszło aż do 579 incydentów.