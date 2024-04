W poniedziałek śledczy aresztowali trzech obywateli Niemiec o szpiegostwo na rzecz Chin poprzez zapewnienie dostępu do tajnej technologii morskiej - donosi AFP.

Prokuratura ma wobec Herwig F., Ina F. i Thomas R. "silne podejrzenia o pracy dla chińskich służb specjalnych" w czerwcu 2022 roku. Aresztowania w Duesseldorfie i Bad Homburg w zachodnich Niemczech nastąpiły po wielokrotnych ostrzeżeniach Zachodu o działaniach chińskich szpiegów technologicznych.

Tajna technologia morska. Trójka szpiegów w Niemczech

Thomas R. miał współpracować z agentem chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego (MSS), uzyskując w Niemczech informacje na temat technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do celów wojskowych.

Niemiec miał nawiązać kontakt z Herwigiem F. i jego żoną Iną F., którzy prowadzą firmę w Duesseldorfie i w ten sposób dostać się do społeczności naukowej i badawczej. Firma następnie podpisała umowę z niemieckim uniwersytetem w celu zapewnienia "transferu wiedzy", według prokuratury projekt finansowały chińskie agencje państwowe.

Pierwsza faza projektu miała polegać na przygotowaniu studium dla chińskiego "partnera umownego" na temat najnowocześniejszych części maszyn wykorzystywanych w potężnych silnikach okrętowych.

W momencie aresztowania podejrzani mieli prowadzić dalsze negocjacje w sprawie projektów badawczych, które mogłyby być przydatne do rozszerzenia morskich zdolności bojowych Chin - donosi AFP. Ponadto oskarżeni mieli też kupić w imieniu chińskiego ministerstwa specjalistyczny laser i eksportować go do Państwa Środka bez zezwolenia.

Wielka Brytania. Chińscy szpiedzy pracowali dla brytyjskiego parlamentu

Również w poniedziałek londyńska policja metropolitalna przekazała informację o zarzutach dla dwóch, którzy mieli szpiegować na rzecz Chin.

Christopher Berry (32 lata) i Christoper Cash (29 lat) wcześniej pracowali w brytyjskim parlamencie jako researcherzy. Zostali oskarżeni o złamanie ustawy o tajemnicy państwowej poprzez przekazywani "artykułów, notatek, dokumentów lub informacji" obcemu państwu w latach 2021-2023. W piątek staną przed sądem - donosi AFP.

O aresztowaniu Casha policja pod zarzutem szpiegostwa brytyjska policja informowała już we wrześniu, "Sunday Times" pisał, że miał kontakty z posłami rządzącej Partii Konserwatywnej m.in. ministrem bezpieczeństwa Tomem Tugendhatem i Alicią Kearns, przewodnicząca wpływowej Komisji Spraw Zagranicznych Izby Gmin.

Mężczyzna utrzymuje, że jest niewinny. "Poświęciłem swoją dotychczasową karierę próbując edukować innych na temat wyzwań i zagrożeń stwarzanych przez Komunistyczną Partię Chin" - przekazał w oświadczeniu we wrześniu zeszłego roku.

W zeszłym miesiącu Wielka Brytania poinformowała wezwała ambasadora Chin w Londynie, by poskarżyć się na serię powiązanych z Pekinem cyberataków.