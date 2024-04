Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał minister edukacji o jej ewentualny start w wyborach do europarlamentu.

- Absolutnie nie wybieram się do Brukseli. Po to wygrywaliśmy wybory, żeby naprawiać Polskę, jestem naprawdę wdzięczna za to premierowi Donaldowi Tuskowi - zapewniała Barbara Nowacka. - Cieszę się, że mogę być w resorcie edukacji i zmieniać polską szkołę, więc po bym miała wybierać się do Brukseli? - pytała retorycznie minister, dodając, że start w wyborach jej kolegów z koalicji rządowej to "indywidualne decyzje".

Jak stwierdziła, Parlament Europejski daje możliwość "realizacji długoterminowych projektów". Wymieniła tu m.in. pracę Bartłomieja Arłukowicza w kwestii zapobiegania chorobom nowotworowym.

Minister edukacji: Powinniśmy lepiej edukować młodych ws. wyborów

Prowadzący zapytał Barbarę Nowacką także o jej ocenę wyniku Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych, znacznie niższego niż ten z wyborów do parlamentu.

- Jest kilka tego powodów. Po pierwsze emocje były trochę jak na grzybach, poza kilkoma pojedynkami bardziej lokalnymi, ale w skali kraju nie było wielkich emocji - mówiła Nowacka, dodając, że zaangażowanie ich wyborców było mniejsze, bo są już zadowoleni z wyborów październikowych i zmiany rządu. - Wszyscy mamy poczucie, że powinniśmy lepiej edukować młodych, po co się chodzi na wybory (...) Przystępujemy do intensywnych prac nad przedmiotem edukacja obywatelska - mówiła minister, dodając, że młode pokolenie powinno ćwiczyć się m.in. w zakresie prowadzenia debat.

Minister edukacji odniosła się też do wprowadzonego od kwietnia braku obowiązkowych ocenianych prac domowych w polskich szkołach. - Każda zmiana budzi zaniepokojenie, kontrowersje, dyskusje - zaczęła Nowacka. - Spotykam rodziców przeszczęśliwych, że nareszcie mają czas na rozmowę z dzieckiem, i takich, którzy mówią, że teraz dziecko cały czas siedzi w telefonie - mówiła minister, dodając, że niektórzy nauczyciele też są jeszcze sceptycznie nastawieni do rozwiązania.

- Polska szkoła potrzebuje zmiany - mówiła minister, dodając, że szkoła to też miejsce na "wyrównywanie szans". - Szkoła ma uczyć w szkole, a nie oceniać to, co dziecko zdobędzie jako dodatkową pracę dzięki pieniądzom, czy zaangażowaniu rodziców - przekonywała minister.

Artykuł aktualizowany

Poprzednie odcinki "Graffiti" możesz obejrzeć tutaj.

WIDEO: Ekspert: Spora część Polonii chciałaby wrócić do Polski Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat News / Polsatnews.pl