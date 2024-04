Minister reaguje na działania Facebooka. Żąda wyjaśnień

Muzeum Auschwitz przekazało niedawno informację, że Facebook usunął 21 wpisów, które zamieszczono na profilu instytucji. Jak dodano, odznaczono je jako "nieodpowiednie dla obserwujących".

Kierownictwo placówki zgłosiło sprawę do Ministerstwa Cyfryzacji. Jednocześnie wyrażono oburzenie z powodu działania Mety (właściciel Facebooka).

"Posty, będące hołdem dla ofiar, zostały w niesprawiedliwy sposób wzięte na cel moderacji platformy, z absurdalnych powodów" - napisano.

Minister cyfryzacji: Obowiązkiem platform jest większy nadzór nad treściami

Do sprawy odniósł się wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - Pierwsze informacje w tej sprawie dostaliśmy już w piątek wieczorem, dlatego od soboty rana przeprowadzamy interwencje, które miały skutecznie doprowadzić do przywrócenia treści - minister odniósł się do sprawy usunięcia postów w Polsat News.

- A jednocześnie chcemy wskazać, że nie może być tak, że jakaś platforma, bez względu na to, czy to jest Facebook, czy ktokolwiek inny, decyduje o tym, jakie treści są albo nie są prawdziwe - przekonywał wicepremier.

- Czasami zdarza się platformie błąd, bo sądzę, że był to błąd, nie chcę nawet o tym myśleć, że mogło to być celowe działanie - powiedział Gawkowski. - Obowiązkiem takich platform doprowadzić do sytuacji większego nadzoru nad treściami. Ministerstwo Cyfryzacji nad tym pracuje, ale to po stronie platform przede wszystkim powinna być odpowiedzialność - dodał.

Usunięte wpisy Muzeum Auschwitz. "Przyszły oficjalne przeprosiny"

Jak przekazał Gawkowski, reakcja ministerstwa była szybka. - Skierowaliśmy do Mety wniosek o przywrócenie usuniętych treści. To się udało, jednocześnie przyszły oficjalne przeprosiny. Ale na tym sprawa się nie kończy - mają być rozmowy o pogłębionej analizy treści i jak do tego mogło dojść - wyjaśnił wicepremier.

- Liczę na to, że w najbliższych dniach, tygodniach sprawa zostanie zakończona w taki sposób, żeby sprawa z ukrywaniem postów już nigdy się nie powtórzyła - przekazał Gawkowski.

- Posty w większości zostały przywrócone, Meta przekazała, że błędy się mogą zdarzać. My te wytłumaczenia przyjmujemy, ale na tym nie poprzestajemy. Będziemy prosić o przedstawienie pełnej informacji o tym kto i na jakim etapie popełnił błąd i chcemy jasnej analizy, jak w przyszłości zabezpieczyć się przed tym. Przewidujemy większe kontrole platform społecznościowych - zapowiedział wicepremier.