W wieku 81 lat zmarła Jadwiga Staniszkis, wybitną socjolog wspominali goście programu "Debata Dnia". - Miałam poczucie, ze miała dobry wpływ na Jarosława Kaczyńskiego. Potrafiła go przekonać do pewnych rzeczy - powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska. Z kolei Andrzej Szejna przypomniał zdjęcie wtedy jeszcze studenta Włodzimierza Czarzastego z ówczesną doktor Staniszkis. - Była piękna - powiedział.

Wczesnym popołudniem media obiegła informacja o śmierci Jadwigi Staniszkis. W przyszłym tygodniu socjolog ukończyłaby 82 lata. Informację o jej śmierci potwierdziła córka zmarłej. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 25 kwietnia w Podkowie Leśnej.

- Tylko raz w życiu miałem okazję rozmawiać z panią profesor, pamiętam ją jako postać od zawsze będącą w mediach. To był ciekawy socjolog, jej prace dawały ciekawy punkt widzenia - powiedział Radosław Fogiel (PiS).

Z kolei Joanna Kluzik-Rostkowska stwierdziła, że "Staniszkis była w jej percepcji przez całe dorosłe życie, jeszcze od czasów podziemia".

- Zapamiętam jako piękną kobietę z czerwonymi ustami, bardzo wyrazista Miałam poczucie, że miała dobry wpływ na Jarosława Kaczyńskiego. Potrafiła go przekonać do pewnych rzeczy. Ostatnio nawet myślałam: co się takiego stało, że nie maj jej w otoczeniu prezesa PiS? Była ona, był Ludwik Dorn. I wtedy było lepiej - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Jadwiga Staniszkis nie żyje."Mogła jeszcze wiele wnieść do naszego życia politycznego"

Podczas programu "Debata Dnia" przypomniano o słynnym zdjęciu młodego studenta Włodzimierza Czarzastego, który zaprosił na wykład ówczesną doktor Jadwigę Staniszkis. Wicemarszałek Sejmu mógł wtedy pochwalić się bujnym afro.

- Włodek był wtedy przystojniejszy, to nie była peruka (śmiech). Natomiast ogromny szacunek, ale też żal związany z odejściem tak wybitnej intelektualistki. Mogła jeszcze wnieść wiele do naszego życia politycznego. Muszę też to powiedzieć: była piękna - powiedział Andrzej Szejna (Lewica).

Komentarze po śmierci badaczki życia społecznego w Polsce pojawiły się także w internecie.

Włodzimierz Czarzasty zamieścił w serwisie X słynne zdjęcie z badaczką z 1981 roku, zrobione na Uniwersytecie Warszawskiem. "Już się nie spotkamy. Wieczne wyrazy szacunku, Pani Profesor" - przekazał lider Lewicy.

Jadwiga Staniszkis nie żyje. "Zainspirowała wielu"

Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z KO podkreślił, że z poglądami, analizami czy komentarzami profesor można było się nie zgadzać, ale to była "bezdyskusyjnie nietuzinkowa postać". "Ważna postać polskiej nauki i debaty publicznej. Bezkompromisowa. Taką ją zapamiętamy" - ocenił.

Na śmierć socjolog zareagował także były premier.



"Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Prof. Jadwigi Staniszkis. Jako wybitna socjolog, nauczycielka i autorka, zainspirowała wielu swoim życiem pełnym pasji do nauki" - napisał Mateusz Morawiecki.

"To właśnie analizy Jadwigi Staniszkis ukierunkowały moje dociekania w stronę zakulisowych wymiarów życia społecznego. Dziękuję Ci za to, Jadziu" - podkreślił Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta.