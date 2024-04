Mniej nauki w szkołach. Minister zapowiada zmiany w ciągu kilku dni

Minister edukacji mówiła w programie "Graffiti" m.in. o problemie "ocenozy" w polskiej szkole, który znajdzie się celowniku przygotowywanej na rok reformy edukacji w 2026 roku.

- Przed nami duża zmiana. W tej chwili są zlecone badania w Instytucie Badań Edukacyjnych. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakich kompetencji chcemy u dzieci w przyszłości, jakiej będą szukały pracy, w czym mogą być konkurencyjni - tłumaczyła minister. - Mamy genialne nauki ścisłe, młodzież, która wygrywa olimpiady matematyczne informatyczne, mamy humanistykę z dużym potencjałem. - To duże wyzwanie - przygotowanie się na kompetencje XXI wieku, żebyśmy jako konkurowali wiedzą i umiejętnością adaptacji, a nie zostali tanią siłą roboczą Europy - przekonywała Nowacka

Mniejsza podstawa programowa. "Pomysł absolutnie aktualny"

Prowadzący program Marcin Fijołek zapytał Barbarę Nowacką o wcześniej zapowiadany pomysł "odchudzenia" podstawy programowej w polskich szkołach.

- Pomysł jest absolutnie aktualny, za chwileczkę pojawi się rozporządzenie - zakładaliśmy, że to naprawdę na dniach, w tym tygodniu, a później 21 dni na konsultacje społeczne - oznajmiła minister, dodając, że "odchudzenie jest konieczne".

Jak zaznaczyła, pracę w tym kierunku rozpoczął już poprzedni rząd. - Minister Czarnek nie dość, że chciał odchudzać podstawę programową, to jeszcze chciał odejmować godzin, żeby młodzież nie była przeciążona. Źródło? "Deforma" minister Anny Zalewskiej - skwitowała minister.

Nowacka skrytykowała połączenie szkół podstawowych z gimnazjami. - Dziewięć lat wtłoczone w osiem lat podstawówki, pędzenie z materiałem, podstawy do historii pisane przez historyków IPN, a nie praktyków - wymieniała polityk.

Film i spektakl obok książki. "Nie wtrącałam się w listę lektur"

- Lektury, które dzisiaj są w programie, nie zachęcają do czytelnictwa - stwierdziła minister edukacji. - Ja się nie wtrącałam w listę lektur, natomiast poprosiłam tam, że tam, gdzie nauczyciel może sam wybrać lekturę, to żeby to zrobił razem z uczniem, żeby młodzież pokazywała, co ją interesuje - mówiła Nowacka.

Jak dodała, w kanonie lektur nie ma żadnej książki z XXI wieku. - A przecież powstały dzieła genialne, i polskie i światowe, trzeba się na to otworzyć - przekonywała minister.

- Bardzo często można przeczytać fragmenty lektury i zobaczyć dobrze zrobiony film, spektakl. Przecież w XXI wieku są takie możliwości. A z drugiej strony wprowadzać lektury ważne dla regionu, opisujące ich historię, tożsamość. Pamiętajmy, że różnimy się na Pomorzu, czy na Śląsku.