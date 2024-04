W nocy z soboty na niedzielę Iran, dokonując odwetu za atak na irańską placówkę dyplomatyczną w Syrii, wysłał w kierunku Izraela około 300 dronów i rakiet. Izraelowi z pomocą m.in. Stanów Zjednoczonych udało się zniszczyć 99 proc. pocisków.

W mediach pojawiają spekulacje, że może to być początkiem większego konfliktu na miarę nawet III wojny światowej. Z tym jednak zdecydowanie nie zgadza się ekspert ds. Bliskiego Wschodu z Collegium Civitas, dr Wojciech Szewko, który był gościem programu "Śniadanie rymanowskiego w Polsat News i Interii".

- To zdecydowanie przesada, wszyscy spodziewali się, że ten odwet nastąpi w sposób symboliczny i taki miał charakter. Wszystko zależy od tego, czy Izrael posłucha Stanów Zjednoczonych, czy będzie próbował to eskalować - tłumaczył Szewko, dodając, że kolejna odpowiedź Iranu nie byłaby już "symboliczna".

Symboliczna odpowiedź Iranu. Niechciany konflikt

O tym, że Teheran nie zdecyduje się na silniejsze uderzenie wskazywały też wcześniejsze działania wspieranego przez Iran libańskiego Hezbollahu. Jak podał Szewko, w sobotę organizacja ta ograniczyła się "tylko do kilkunastu rakiet, a nie tysięcy, którymi rzekomo dysponuje".

ZOBACZ: Armia Iranu. Czy ma szanse w starciu z Izraelem?

Ruch Iranu miał według Szewki udowodnić, że Iran dysponuje środkami do uderzenia na Izrael, które mogą zagrozić jego terytorium.

- Amerykanie twierdzą, że większość rakiet to oni zestrzelili po drodze nad terytorium Syrii, Zatoki, Jordanii. Iran pokazał, że może, ale z pewnością nie chce dalej eskalować. To także odpowiedź dla jego własnego społeczeństwa po zamachu w Damaszku - przekonywał ekspert.

ZOBACZ: Atak Iranu. MSZ: Polacy w Izraelu są bezpieczni

Wskazał, że na odwetowe bombardowanie przeprowadzone przez Izrael Teheran mógłby odpowiedzieć blokadą cieśniny Ormuz - jedynego szlaku morskiego pozwalającego na transport ropy naftowej z Zatoki Perskiej. Taka sytuacja nie byłaby korzystna dla żadnego z dużych graczy w tym regionie, ani dla Stanów Zjednoczonych. - Amerykanie z pewnością nie chcą takiej wolny i podkreślają, że nie chcą się w nią angażować - podkreślił Szewko.

Gra o władzę Netanjahu. "Probierz na ile USA są w stanie wpływać na sojusznika"

Ekspert ds. stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie wskazał jeszcze inny czynnik, który wpłynie na przyszłość Izraela i Iranu - sytuacja wewnętrzna w izraelskim rządzie.

- Pamiętajmy jednak, że Netanjahu utrzyma się u władzy tak długo, jak długo będzie prowadził jakąś wielką wojnę. Jeszcze wczoraj były wielotysięczne demonstracje w Izraelu, domagające się wyrzucenia go ze stanowiska. On wie, że jeżeli przestanie być premierem to trafi do więzienia - mówił Szewko. - Bardzo dużo jego działań jest podyktowana tym, żeby jak najdłużej prowadzić jakiś konflikt, czy to z Iranem czy Libanem - przekonywał ekspert.

ZOBACZ: "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Politycy komentują atak Iranu na Izrael

- To będzie doskonały probierz tego, na ile Stany Zjednoczone są w stanie wpływać na swojego sojusznika, a na ile są tanim dostawcą broni i pieniędzy dla rządu izraelskiego - zastanawiał się Szewko w Polsat News.

ZOBACZ: Wojciech Szewko o ataku na Izrael. "Symboliczna odpowiedź"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Iran vs. Izrael. Ekspert o najgorszym scenariuszu

Podkreślił, że kraje arabskie nie mają w ewentualnej wojnie interesu. - Wiedzą, że w przeciwieństwie do USA, jeżeli się Arabia Saudyjska czy Emiraty Arabskie się zaangażują to tam nie zostanie kamień na kamieniu, bo oni nie są stanie się obronić przed odwetowym atakiem irańskim - tłumaczył.

Stwierdził jednak, że wiele kwestii pozostaje "niewiadomą". - Nie wiemy, ile rakiet posiada Iran, jakie są zdolności Izraela do skutecznej obrony przed wojną totalną. Może w najgorszym scenariuszu dojść do bardzo poważnego uszkodzenia, jeśli nie zniszczenia miast izraelskich i instalacji. Mówię o takiej wojnie, w która zaangażuje się też Hezbollah, gdzie wystrzeli dziesiątki tysięcy rakiet - tłumaczył Szewko.

ZOBACZ: Izrael odparł atak irańskich dronów. "System obrony to nie tylko Żelazna Kopuła"

- Izrael nie ma takiej liczby antyrakiet, żeby się bronić przed długotrwałym atakiem rakietowym ze strony Iranu, Syrii, Iraku i Libanu. Na pewno to nie pozostanie tak, że będziemy tylko oglądali na niebie wybuchające gwiazdki - widzielibyśmy też płonące miasta i instalacje, być może nuklearne - snuł scenariusz konfliktu ekspert.

"Bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji"

Wspomniał też o groźbie atomowej ze strony Iranu. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej trzy miesiące temu Iran dysponował ilością wzbogaconego uranu do wyprodukowania w ciągu miesiąca pięciu bomb atomowych. - Pozostaje pytanie, czy Iran je skonstruował, czy cały czas jest to niewykorzystany potencjał - zastanawiał się Wojciech Szewko na antenie Polsat News.

- Jeżeli kilkanaście rakiet przedarło się przez system obrony Izraela, to gdyby jedna z nich niosła głowicę atomową, bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji - zakończył Szewko

ZOBACZ: Atak Iranu na Izrael. Reakcja premiera Donalda Tuska. "Świat staje na krawędzi"

Wcześniej zapewnił, że obecna sytuacja nie ma bezpośredniego przełożenia na bezpieczeństwo Polski, "chyba że Polska się sama zaangażuje".