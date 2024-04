Stolica Apostolska przekazała, że we wrześniu papież Franciszek uda się w podróż apostolską do Indonezji, Papui Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru. Nie wykluczono, że papież odwiedzi także Wietnam. Będzie to najdłuższa podróż Franciszka w czasie pontyfikatu.

W piątek Watykan poinformował o podróży papieża Franciszka, którą zaplanowano na 2-13 września. Głowa Kościoła odwiedzi co najmniej pięć miast położonych w Indonezji, Papui Nowej Gwinei, Timorze Wschodnim i Singapurze.

Watykan potwierdził podróż papieża Franciszka. Podano kraje

Według planu odwiedzi on Dżakartę(3-6 września), Port Moresby i Vanimo (6- 9 września), Dili (9-11 września) i Singapur (11-13 września) Nie potwierdzono wizyty w Wietnamie, jednak papież i urzędnicy Watykanu zasugerowali, że jest on brany pod uwagę jako potencjalny cel podróży.



Podróż będzie najdłuższą w tym pontyfikacie. Będzie to 45. zagraniczna podróż apostolska papieża Franciszka. Jak podano jej dokładny program zostanie opublikowany w "odpowiednim czasie".

Władze świeckie i kościele krajów Azji i Oceanii wystosowały do głowy Kościoła oficjalne zaproszenia. Po raz pierwszy papież Franciszek wspomniał o możliwości wyjazdu w te regiony w grudniu 2023 roku. W styczniu w wywiadzie dla włoskiej "La Stampa" przekazał, że planuje odwiedzić konkretnie Timor Wschodni, Papuę Nową Gwineę i Indonezję.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Duchowny odwołał spotkania

Przewiduje się, że podróż będzie wyjątkowo obciążająca dla papieża Franciszka. Duchowny ma 87 lat i w ostatnim czasie borykał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Kilka tygodni temu zmusiło go to do odwołania kilku spotkań i do ominięcia niektórych ważnych uroczystości podczas Wielkiego Tygodnia.

Podczas uroczystości w Wielki Piątek papież nie uczestniczył w Drodze Krzyżowej. O jego nieobecności poinformowano w ostatniej chwili, ponieważ wcześniej przewodniczył w bazylice Świętego Piotra nabożeństwu Męki Pańskiej



Z kolei podczas Niedzieli Palmowej głowa Kościoła zrezygnowała z odczytania tradycyjnej homilii.