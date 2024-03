Wielki Piątek w Rzymie. Droga Krzyżowa i uroczyste nabożeństwo

Papież Franciszek przewodniczył w bazylice Świętego Piotra nabożeństwu Męki Pańskiej. W liturgii uczestniczyło około 4500 osób, wśród nich 35 kardynałów. Zgodnie z wieloletnią tradycją, homilię podczas tego nabożeństwa wygłosił kaznodzieja Domu Papieskiego kardynał Raniero Cantalamessa.

Uroczystości Wielkiego Piątku. "Przyjmijmy zaproszenie, jakie Jezus kieruje do świata"

"W przeszłości mówiono chętnie o "triumfie Świętego Kościoła". Modlono się za niego i przypominano historyczne wydarzenia i przyczyny" - mówił do wiernych Raniero Cantalamessa.



"Lecz jaki rodzaj triumfu miano na myśli? Dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ten rodzaj triumfu był różny od triumfu Jezusa. Jednak nie osądzajmy przeszłości. Jest zawsze ryzyko, że będzie się niesprawiedliwym, kiedy osądza się przeszłość z mentalnością teraźniejszości" - podkreślał duchowny.



Cantalamessa przypomniał o zaproszeniu, jakie Jezus kieruje do świata z wysokości swojego krzyża. Bóg ma zapraszać do siebie wiernych, którzy są utrudzeni i obciążeni życiowymi doświadczeniami. Gwarantuje im pokrzepienie.

W Wielki Piątek o godzinie 21:15 rozpocznie się też Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum. Nabożeństwu będzie przewodniczyć papież Franciszek. Wydarzenie ma wyjątkowy charakter, ponieważ papież po raz pierwszy sam napisał rozważania, które zostaną odczytane przy 14 stacjach podczas procesji w Koloseum. "Modlitwa z Jezusem na drodze krzyża" - brzmi tytuł rozważań.



Ostatnim papieżem, który sam napisał rozważania, był Jan Paweł II w 2003 roku.

Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum. Papież odczyta własne rozważania

"Obudź nas, Panie, wyrwij nas z letargu naszych serc, bo także dzisiaj, szczególnie dzisiaj, potrzebujesz naszej modlitwy" - brzmią słowa wprowadzenia napisane przez papieża - ogłoszone wcześniej przez przedstawicieli Watykanu.



"W decydującym momencie nie mówisz, milczysz. Ponieważ im silniejsze zło, tym bardziej Twoja reakcja jest radykalna. A Twoją odpowiedzią jest milczenie. Ale Twoje milczenie jest owocne: jest modlitwą, jest łagodnością, jest przebaczeniem, jest drogą do odkupienia zła" - głoszą rozważania.

"Jakże często w obliczu życiowych wyzwań sądzimy, że poradzimy sobie sami! Jakże trudno prosić o pomoc, bojąc się, że sprawimy wrażenie, iż nie jesteśmy w stanie sprostać zadaniu, my, którzy zawsze staramy się dobrze wypaść i dobrze się zaprezentować" - napisał papież. Pod koniec 14 stacji zapowiedziane jest wezwanie papieża do wiernych, aby wznosili swoje gorliwe modlitwy do Boga, by ten mógł wprowadzić na świecie pokój.



Stolica Apostolska stwierdziła, że teksty napisane przez głowę kościoła w tym roku mają "bardzo medytacyjny charakter". Rzecznik Watykanu podał, że rozważania "będą w dużej mierze skupione na Jezusie, na tym, jak przeżywał te chwile męki. Stąd następuje ekspansja na świat cierpienia".

Wielki Tydzień. Papież Franciszek przewodniczy w nabożeństwach

Wierni mają nadzieję, że papież Franciszek da radę samodzielnie przeprowadzić całe nabożeństwo. Ostatnio jego stan zdrowia nie pozwalał na wypełnienie wszystkich jego obowiązków. Podczas uroczystej mszy w Niedzielę Palmową głowa kościoła zrezygnowała z wygłoszenia tradycyjnej homilii. Jednakże w środę jego głos miał się polepszyć, a katolicy w końcu usłyszeli kazanie wygłoszone osobiście przez papieża.



Przed Wielkim Tygodniem Watykan opublikował kalendarz wydarzeń z udziałem papieża. Duchowny miał przewodniczyć różnym nabożeństwom każdego dnia. Przed głową kościoła stoją jeszcze wyzwania związane z Wielką Sobotą i Wielką Niedzielą oraz uczestnictwo w najdłuższej liturgii w roku.

Z kolei na Wielką Sobotę zapowiedziana jest papieska msza Wigilii Paschalnej - najdłuższa w roku liturgicznym. Odbędzie się w bazylice watykańskiej o 19.30.



W Wielką Niedzielę o godzinie 10:00 na udekorowanym tysiącami kwiatów z Holandii placu Świętego Piotra Franciszek będzie przewodniczyć uroczystej mszy. Po niej w południe z głównej loggii bazyliki w obecności dziesiątek tysięcy osób wygłosi wielkanocne orędzie, którego, jak co roku, zasadniczą częścią będzie modlitwa o pokój, pojednanie i zaprzestanie przemocy na świecie. Następnie papież złoży świąteczne życzenia i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi (miastu i światu-red.)