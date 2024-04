- Niech Pan da przywódcom zdolność zatrzymania się na chwilę, aby negocjować, negocjować - apelował papież Franciszek w powielkanocną Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Odniósł się w ten sposób do trwających w Ukrainie i Strefie Gazy konfliktów. W swoich rozważaniach skupił się na wartości życia ludzkiego.

W Niedzielą Bożego Miłosierdzia, będącej częścią oktawy wielkanocnej, papież Franciszek zamiast modlitwy Anioł Pański o godz. 12 odmówił Regina Caeli.

Zachęcił zebranych na placu św. Piotra w Watykanie wiernych do "wytrwałej modlitwy o pokój" - podaje serwis "Vatican News".

Papież Franciszek apeluje o pokój. "Dla Ukrainy oraz dla Palestyny i Izraela"

- O sprawiedliwy i trwały pokój szczególnie dla umęczonej Ukrainy oraz dla Palestyny i Izraela - prosił Ojciec Święty. - Niech Duch Zmartwychwstałego Jezusa oświeca i umacnia tych, którzy pracują na rzecz zmniejszenia napięcia i wypracowania gestów, które uczynią możliwymi negocjacje. Niech Pan da przywódcom zdolność zatrzymania się na chwilę, aby negocjować, negocjować - apelowała głowa Kościoła Katolickiego.

W rozważaniu papież starał się odpowiedzieć na pytanie "co to znaczy mieć życie" i wskazywał na błędne jego postrzeganie przez niektórych dążących jedynie do egoistycznego i płytkiego spełniania własnych potrzeb przez zabawę, czy gromadzenie majątku.

Zauważył, że w życiu nie można uniknąć doświadczenia cierpienia, ograniczeń, odejście i - wskazując na czytanie Ewangelii - przekonywał, że każdy jest powołany do pełni życia.

- Zmartwychwstały przychodzi do nich i najpierw pokazuje im swoje rany: były one znakami cierpienia i bólu, mogły wzbudzać poczucie winy, ale z Jezusem stają się kanałami miłosierdzia i przebaczenia - mówił papież, cytowany przez "Vatican News".

"Każde spotkanie z Jezusem pozwala nam mieć więcej życia" - tłumaczył papież Franciszek.