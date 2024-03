W Niedzielę Palmową papież Franciszek odprawiał mszę świętą dla dziesiątek tysięcy osób zebranych na Placu Świętego Piotra. Jednakże podczas nabożeństwa pominął czytanie homilii. Jak podaje agencja Reuters, bardzo rzadko się zdarza, by papież całkowicie ominął homilię, szczególnie podczas tak ważnego wydarzenia, jakim jest Niedziela Palmowa.



Mimo pominięcia tego fragmentu, papież dalej przewodniczył mszy. To sytuacja nadzwyczajna, o której wyjaśnienie dziennikarze poprosili Watykan. Otrzymali w odpowiedzi informację, że nie zostanie podana przyczyna decyzji o rezygnacji z homilii.

Problemy zdrowotne papieża Franciszka

Przez ostatni miesiąc papież zmagał się z przedłużającym się przeziębieniem i często nie czytał tekstów wystąpień z powodu kłopotów z głosem.

24 lutego Watykan poinformował, że 87-letni papież ma "lekkie objawy grypowe". Potem on sam przyznał podczas jednej z audiencji, że choruje na zapalenie oskrzeli. Był także w szpitalu na badaniach, by wykluczyć komplikacje płucne.

W związku problemami zdrowotnymi katechezy czy przemówienia odczytywali jego współpracownicy.



Możliwe więc, że ominięcie homilii przez głowę Kościoła było spowodowane problemami zdrowotnymi.

Wielki Tydzień. Plany papieża Franciszka

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Watykan przekazał, że papież będzie przewodniczyć obrzędom przez cały okres jego trwania.

W środę Franciszek spotka się z wiernymi na audiencji generalnej.

W Wielki Czwartek rano będzie przewodniczyć Mszy Krzyżma w bazylice watykańskiej. Zgodnie z tradycją wprowadzoną na początku pontyfikatu w 2013 roku popołudniową mszę Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynającą Triduum Paschalne Franciszek odprawi poza Watykanem.

W tym roku odwiedzi oddział rzymskiego więzienia Rebibbia dla kobiet. Spotka tam także z więźniarkami i pracownikami zakładu karnego - poinformowała Prefektura Domu Papieskiego.

W Wielki Piątek w bazylice Świętego Piotra papież będzie przewodniczyć o godzinie 17 nabożeństwu Męki Pańskiej. Tak, jak od czasów pontyfikatu św. Jana Pawła II, homilię wygłosi kaznodzieja Domu Papieskiego, 89-letni obecnie kardynał Raniero Cantalamessa.

ZOBACZ: Wielkanoc 2024. Wielki Tydzień pod przewodnictwem papieża Franciszek

O 21.15 rozpocznie się Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum pod przewodnictwem papieża. W zeszłym roku nie mógł on uczestniczyć w tym nabożeństwie, ponieważ wracał do zdrowia po pobycie w szpitalu, do którego trafił z powodu zapalenia oskrzeli.

W Wielką Sobotę w bazylice watykańskiej o 19.30 odbędzie się papieska msza Wigilii Paschalnej, najdłuższa w roku liturgicznym. Świątynia zostanie udekorowana kompozycjami kwiatowymi, wykonanymi we współpracy z mistrzami florystyki z centrum biotechnologii w miejscowości Naklo w Słowenii.

W Wielką Niedzielę o godzinie 10 na udekorowanym tysiącami kwiatów z Holandii placu Świętego Piotra Franciszek będzie przewodniczyć uroczystej mszy. Po niej w południe z głównej loggii bazyliki w obecności dziesiątek tysięcy osób wygłosi wielkanocne orędzie, którego, jak co roku, zasadniczą częścią będzie modlitwa o pokój, pojednanie i zaprzestanie przemocy na świecie. Następnie papież złoży świąteczne życzenia i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi (miastu i światu-red.)